2 May 2026
Çimayev Striklendə: “Atan səndən qız düzəldib” - FOTO

2 May 2026 21:36
Çimayev Striklendə: “Atan səndən qız düzəldib”

BƏƏ-ni təmsil edən 32 yaşlı UFC orta çəki çempionu Həmzət Çimayev keçmiş UFC 84 kq çempionu amerikalı Şon Striklendin açıqlamasına cavab verib.

Onların döyüşü 10 may gecəsi baş tutacaq və UFC 328-in əsas hadisəsi olacaq.

“Ağlaya bilərsən, heç nə olmaz. Atan səndən qız düzəldib. Bu fotoda hansımızın oğlan, hansımızın qız olduğu görünür”, - Çimayev deyib.

Çimayev Şimali Amerika liqası tarixində məğlubedilməz peşəkar çempion olan 16-cı döyüşçü olub. Çeçen əsilli boksçunun rekorduna 15 qələbə daxildir, bunlardan 12-si erkən olub və heç bir məğlubiyyət olmayıb. O, 2018-ci ildən bəri peşəkar yarışlarda iştirak edir.

