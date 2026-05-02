Karlos Prates UFC turnirində Cek Della Maddalenanı məğlub edib

77 kq çəki dərəcəsində beşinci reytinqli UFC yarımçəki çempionu braziliyalı Karlos Prates, UFC Fight Night 275-in əsas yarışının üçüncü raundunda keçmiş UFC yarımorta çəki çempionu avstraliyalı Cek Della Maddalenanı texniki nokautla məğlub edib.
İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşma Avstraliyanın Pert şəhərində baş tutub. Bu məğlubiyyət Cekin ardıcıl ikinci uduzması olub. Karlos da öz növbəsində üç döyüşdən ibarət qələbə seriyasına davam edir.
Cekin 29 yaşı var. Avstraliyalı döyüşçünün peşəkar rekordu hazırda 18 qələbədir, bunlardan 14-ü fasilə, dördü isə məğlubiyyətdir. Della Maddalena peşəkar debütünü 2016-cı ilin mart ayında edib.
Karlosun 32 yaşı var. Braziliyalı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2012-ci ilin mart ayında edib. Pratesin MMA rekordu 24 qələbədir, bunlardan 22-si fasilə, yeddisi isə məğlubiyyətdir.