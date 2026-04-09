9 Aprel 2026 08:14
Ağ Evdə UFC tədbirini təxirə sala biləcək səbəb açıqlanıb

UFC prezidenti Dana Uayt bildirib ki, yalnız ildırım çaxması onu Ağ Evdə UFC tədbirini ləğv etməyə məcbur edə bilər.

İdman.Biz bildirir ki, tədbir iyunun 14-də keçirilməlidir.

“Ağ Evdə UFC tədbiri zamanı qar yağsa belə, döyüşlərimiz yenə də olacaq. Həmin gecə şounu keçirməyimizə heç nə mane ola bilməz. Yağış yağa bilər, hər şey ola bilər... İldırım istisnadır. Səmada şimşək çaxması bizi dayandıra biləcək yeganə şeydir. Sadəcə, o keçənə qədər gözləyəcəyik və sonra qalan döyüşləri keçirəcəyik”, - Uayt deyib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dana Uayt Mahaçevin Topuriya ilə döyüşünün ləğv edilməsi ilə bağlı iddialarını təkzib edib
02:11
MMA

Dana Uayt Mahaçevin Topuriya ilə döyüşünün ləğv edilməsi ilə bağlı iddialarını təkzib edib

Mahaçev hazırda UFC-də 16 qələbə seriyasına malikdir
Rafael Fiziyev UFC reytinqinin ilk onluğundan “sıxışdırıldı” - İDMAN.BİZ-in İCMALI
8 Aprel 14:30
MMA

Rafael Fiziyev UFC reytinqinin ilk onluğundan “sıxışdırıldı” - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Siyahıda geriləmənin səbəbi braziliyalı döyüşçü Renato Moykanu olub
Həmzət Çimayev: “Miras yox, pul qazanıb yardım etmək önəmlidir”
8 Aprel 09:28
MMA

Həmzət Çimayev: “Miras yox, pul qazanıb yardım etmək önəmlidir”

UFC çempionu seldən əziyyət çəkən Dağıstana 100 tondan çox humanitar yardım göndərib
Ceyk Pol: “MMA zamanın sınağından çıxmadı”
8 Aprel 06:12
MMA

Ceyk Pol: “MMA zamanın sınağından çıxmadı”

Pol peşəkar debütünü 2020-ci ilin yanvar ayında edib
Həmzət Çimayev MMA-da karyerasını nə vaxt bitirəcəyini açıqlayıb
8 Aprel 04:13
MMA

Həmzət Çimayev MMA-da karyerasını nə vaxt bitirəcəyini açıqlayıb

Çeçen əsilli döyüşçünün rekorduna 15 qələbə daxildir
İliya Topuriya rəqib seçimi haqqında danışıb
7 Aprel 14:00
MMA

İliya Topuriya rəqib seçimi haqqında danışıb

Döyüşçü hesab edir ki, rəqib onu motivasiya etməlidir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir