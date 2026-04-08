Ceyk Pol: “MMA zamanın sınağından çıxmadı”

Məşhur 29 yaşlı amerikalı boksçu və blogger Ceyk Pol qarışıq döyüş sənətlərinin sürətlə populyarlığını itirdiyinə əminliyini ifadə edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, amerikalı idmançının peşəkar boks rekordu 12 qələbə və iki məğlubiyyətdir. Pol peşəkar debütünü 2020-ci ilin yanvar ayında edib.
“Qarışıq döyüş sənətləri zamanın sınağından keçməyib, çünki idmanın ən yaxşı idmançıları güləşçiyə çevrilir. Artıq heç kim bunu izləmək istəmir. Beləliklə, MMA zamanın sınağından keçməyib. Boks 16-cı əsrdən bəri mövcuddur, lakin qarışıq döyüş sənətlərinin cəmi 30 yaşı var və populyarlığını itirir”, - deyə Pol “Bloody Elbow”ya bildirib.