8 Aprel 2026 06:12
Ceyk Pol: “MMA zamanın sınağından çıxmadı”

Məşhur 29 yaşlı amerikalı boksçu və blogger Ceyk Pol qarışıq döyüş sənətlərinin sürətlə populyarlığını itirdiyinə əminliyini ifadə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, amerikalı idmançının peşəkar boks rekordu 12 qələbə və iki məğlubiyyətdir. Pol peşəkar debütünü 2020-ci ilin yanvar ayında edib.

“Qarışıq döyüş sənətləri zamanın sınağından keçməyib, çünki idmanın ən yaxşı idmançıları güləşçiyə çevrilir. Artıq heç kim bunu izləmək istəmir. Beləliklə, MMA zamanın sınağından keçməyib. Boks 16-cı əsrdən bəri mövcuddur, lakin qarışıq döyüş sənətlərinin cəmi 30 yaşı var və populyarlığını itirir”, - deyə Pol “Bloody Elbow”ya bildirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Həmzət Çimayev MMA-da karyerasını nə vaxt bitirəcəyini açıqlayıb
04:13
MMA

Həmzət Çimayev MMA-da karyerasını nə vaxt bitirəcəyini açıqlayıb

Çeçen əsilli döyüşçünün rekorduna 15 qələbə daxildir
İliya Topuriya rəqib seçimi haqqında danışıb
7 Aprel 14:00
MMA

İliya Topuriya rəqib seçimi haqqında danışıb

Döyüşçü hesab edir ki, rəqib onu motivasiya etməlidir
Çimayevdən sərt cavab: “Milyonlar qazanıram, mənə fərq etməz”
7 Aprel 13:48
MMA

Çimayevdən sərt cavab: “Milyonlar qazanıram, mənə fərq etməz”

UFC-nin çempionu döyüşlərə gec-gec çıxması ilə bağlı deyilənlərə əhəmiyyət vermədiyini bildirib
İslam Maxaçev gürcüəsilli döyüşçüyə qəzəbləndi: “İliya, bəsdir danışdın”
7 Aprel 10:47
MMA

İslam Maxaçev gürcüəsilli döyüşçüyə qəzəbləndi: “İliya, bəsdir danışdın”

Rusiyalı idmançı İliya Topuriya ilə döyüşünün niyə baş tutmadığını açıqlayıb
UFC döyüşçüsü rəqibini öldürməklə hədələyib
7 Aprel 07:11
MMA

UFC döyüşçüsü rəqibini öldürməklə hədələyib

Bu paylaşımdan sonra rusiyalı braziliyalı azarkeşlərdən gözlənilməz dəstək alıb
UFC-nin Bakı turnirində əsas mübarizə hansı döyüşçülər arasında olacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
6 Aprel 12:48
MMA

UFC-nin Bakı turnirində əsas mübarizə hansı döyüşçülər arasında olacaq? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Vettori - Naurdiyev qarşılaşması gecənin əsas dueli ola bilər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq