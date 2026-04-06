Dana Uayt UFC-də yeni dövrün anonsunu verdi

Dünyanın ən nüfuzlu döyüş təşkilatı olan UFC-nin prezidenti Dana Uayt döyüşçülərin müqavilə şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi prosesindən geri çəkildiyini bəyan edib. O, artıq idarəçilikdə fərqli sahələrə fokuslandığını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Dana Uayt bu qərarını şəxsi rahatlığı ilə əlaqələndirib.
“Mən UFC döyüşçülərinin müqavilə danışıqlarından tamamilə kənarlaşmışam. Bəxtim gətirib ki, həyatımın və karyeramın elə bir mərhələsinə çatmışam ki, artıq yalnız zövq aldığım işlərlə məşğul ola bilirəm”, - deyə UFC prezidenti bildirin.