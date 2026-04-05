Yəhyayev inamlı qələbədən sonra iddialı açıqlama verdi

UFC döyüşçüsü Əbdül-Rəhman Yəhyayev Brendson Ribeyro üzərində vaxtından əvvəl qazandığı qələbədən sonra təşkilatdakı iddialarını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Türkiyə bayrağı altında çıxış edən çeçen əsilli idmançı ən qısa zamanda titul döyüşünə yaxınlaşmaq niyyətindədir.

“Mən dərhal titul uğrunda döyüşmək istərdim. Amma Ulberq və ya Proxazkanın adını çəksəm, onları mənə verməyəcəklər. Belə olduqda isə fərq etməz, istənilən rəqibi verin”, - deyə Yəhyayev söyləyib.

Döyüşçü həmçinin dəstəyə görə azarkeşlərə təşəkkür edib:

“Döyüşümü izləyən və mənim üçün narahat olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Şadam ki, heç olmasa baxmağa nəsə olsun deyə döyüş 40 saniyədən çox çəkdi. Üç dəqiqə kifayətdir”.

Beləliklə, Yəhyayev divizionda sürətlə irəliləməkdə qərarlı olduğunu və yaxın vaxtlarda çempionluq döyüşünə yaxınlaşmağı planlaşdırdığını açıq şəkildə bildirib.

