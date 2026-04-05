Yəhyayev UFC-nin ilk raundunda Ribeyronu boğdu - VİDEO

Bazar günü, aprelin 5-də Las-Veqasda “UFC Fight Night 272” turniri keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, gecə çərçivəsində Türkiyə bayrağı altında çıxış edən çeçen əsilli Əbdürrəhman Yəhyayev braziliyalı Brendson Ribeyro ilə qarşılaşıb. Döyüş vaxtından əvvəl başa çatıb: Yəhyayev birinci raundda boğucu fəndlə qələbə qazanıb.
Bu qələbə onun qarışıq döyüş sənətlərində ardıcıl doqquzuncu qələbəsi olub. Bununla yanaşı, döyüşçü diviziondakı mövqelərini möhkəmləndirərək məğlubedilməz olaraq qalmağa davam edir.