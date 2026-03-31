31 Mart 2026
Co Roqan Konorun UFC-yə qayıdışını tənqid edib

31 Mart 2026 06:13
58 yaşlı məşhur amerikalı podkastçı və UFC şərhçisi Co Roqan keçmiş UFC yarımyüngül və yüngül çəkidə çempionu Konor Makqreqoru lağa qoyub.

İdman.Biz bildirir ki, Roqan Makqreqorun UFC-yə qayıtmasını ələ salıb.

“Bunu yazanda nə qədər sərxoş imiş? Ümid edirəm ki, Konor geri qayıdıb və bütün bunlar doğrudur. Onun daha bir neçə döyüşünü görmək maraqlı olacaq”, - deyə “Bloody Elbow” Roqanın sözlərini sitat gətirir.

İrlandiyalı 2021-ci ilin iyul ayında UFC 264-də keçmiş UFC yüngül çəki çempionu Dastin Poryeyə ilk raundda texniki nokautla (ayaq zədəsi) məğlub olduqdan bəri qarışıq döyüş sənətlərində döyüşməyib. Onun peşəkar rekordu 22 qələbə və altı məğlubiyyətdir.

