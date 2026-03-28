Aleks Pereyra UFC-də ən çox qazanan döyüşçü olub

İkiqat UFC yarımağır çəkidə çempionu Aleks Pereyra təşkilatla səkkiz döyüşdən ibarət yeni müqavilə imzalayıb və bu, onu liqanın ən çox qazanan döyüşçüsü edib.
Müqavilə şərtləri braziliyalı boksçunun əvvəlki büdcəsini xeyli üstələyir və onun qazancını hər döyüş üçün 5 milyon dollardan 6 milyon dollara qədər artırır. 38 yaşlı boksçu müqavilənin imzalandığını təsdiqləyərək, rəhbərliyin "ona çox yaxşı qayğı göstərdiyini" qeyd edib.
Pereyranın yeni müqavilə çərçivəsində ilk döyüşü müvəqqəti ağır çəki titulunun uğrunda Siril Qana qarşı olacaq. Döyüşün 14 iyunda Vaşinqtonda, Ağ Evdə “UFC Freedom 250”də keçirilməsi planlaşdırılır.