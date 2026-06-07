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Hollivud ulduzları Ağ Evdəki UFC tədbirinə qatılmaqdan imtina ediblər

MMA
Xəbərlər
7 İyun 2026 00:44
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Hollivud ulduzları Ağ Evdəki UFC tədbirinə qatılmaqdan imtina ediblər

Əfsanəvi amerikalı restler və Hollivud aktyoru Dueyn “Qaya” Conson, amerikalı televiziya aparıcısı, prodüser və aktyor Mario Lopes, məşhur musiqiçi və aktyor Cared Leto, eləcə də komediyaçı, kino aktyoru Adam Sendler Ağ Evdə keçiriləcək əsas UFC tədbirinə qatılmaqdan imtina etmək qərarına gəliblər.

İdman.Biz bu barədə “Vanity Fair” jurnalına istinadən məlumat verir.

Nəşrin məqaləsində deyilir: “Tədbir Trampın Vaşinqtonunda rəğbət axtaranlar və hazırda Ağ Evin üzərində ucalan “Pəncə” adlanan nəhəng işıqlandırma qurğusunun inşasına heyran olan Vaşinqtondakı MAGA izdihamı üçün əsl cazibədir”.

Tədbir 14 iyunda Vaşinqtonda Ağ Evin çəmənliyində keçiriləcək.

İdman.Biz
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