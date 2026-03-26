27 Mart 2026
AZ

MMA
Xəbərlər
26 Mart 2026 23:39
78
Della Maddalena Mahaçevlə döyüşdə əsas səhvini deyib

Avstraliyalı yarımorta çəkidə keçmiş UFC çempionu Cek Della Maddalena Nyu-Yorkda keçirilən UFC 322-nin əsas döyüşü olan rusiyalı İslam Mahaçevlə qarşılaşmada ən böyük səhvini açıqlayıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, döyüş beş raund davam edib və İslamın yekdil qərarla qələbəsi ilə başa çatıb.

“Hücum etməkdənsə, müdafiə, zərbə almamaq barədə çox düşünürdüm. Hətta yerdə olanda belə, bəzən hücum etdiyimi hiss edirdim və sonra ayağa qalxırdım, amma o vaxta qədər raund bitmişdi. Ona görə də döyüşün çox hissəsində - əsasən hücumda olduğu müddətdə - müdafiə barədə çox düşünürdüm və bu, mənim ən böyük səhvim idi. Onun sözlərinə görə, İslam əla performans göstərdi. Əlbəttə ki, bu sahədə bir az işim var, ona görə də yenidən idman zalında üzərində işləyirəm”, - ESPN-in məlumatına görə, Della Maddalena deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

