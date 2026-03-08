Eddi Hern: “Aspinallın UFC-yə ehtiyacı yoxdur, UFC-nin ona ehtiyacı var”

“Matchroom Boxing” şirkətinin baş direktoru Eddi Hern şirkətinin ən yeni müştərisi, hazırkı ağır çəkidə UFC çempionu Tom Aspinall haqqında danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, britaniyalı martın əvvəlində Hearn-ın istedad agentliyi ilə müqavilə imzalayıb.
“Tom Aspinallın çantasına baxanda az qala stuldan yıxılacaqdım, çünki bilirəm ki, bu, bizim işimiz olsaydı, 10 dəfə çox qazanacaqdı. Onun geri dönüşü monumental olacaq. Bir təşkilat olaraq, onlara ona ehtiyac var. Unutmayın ki, onun UFC-yə ehtiyacı var. Onun əslində hazırda UFC-yə ehtiyacı yoxdur, amma onlara lazımdır, çünki onlara ağır çəkili ulduzlar lazımdır”, - Hern Aspinallın rəsmi YouTube kanalında yerləşdirilən videoda deyib.
Aspinall hələ də UFC döyüşçüsü olaraq qalır, lakin indi liqa və digər qurumlarla danışıqlarda dəstək alacaq. Britaniyalı dekabr ayında UFC 321-də Siril Qanla döyüşündə aldığı göz zədəsindən sonra sağalır və döyüşün qadağan edildiyi bildirilib.