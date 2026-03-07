8 Mart 2026
Mahaçev və Topuriya Ağ Evdə döyüşə bilərmişlər

MMA
Xəbərlər
7 Mart 2026 23:13
Mahaçev və Topuriya Ağ Evdə döyüşə bilərmişlər

İslam Mahaçev və İliya Topuriya arasında UFC yarımyüngül çəki titul döyüşü Ağ Ev tədbirində baş tuta bilərdi.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “Vestnik MMA” Telegram kanalında məlumat verilib.

Mənbənin məlumatına görə, döyüşçülərdən biri artıq çempionluq döyüşü üçün müqavilə imzalamışdı və rəqibinin imza atmasını gözləyirdi. Digər döyüşçünün müqaviləni imzaladığını təsdiqləmək mümkün olmadı. Daha sonra UFC rəhbəri Dana Uaytdan Ağ Ev kartından böyük bir döyüşün çıxarıldığı xəbəri gəldi.

“Düzünü desəm, bütün bunları sizə danışıb-danışmamaq barədə uzun-uzadı düşündüm, amma tamaşaçılara qarşı dürüst olmağa qərar verdim. Düşünürəm ki, Uayt kartı UFC 326-dan dərhal sonra elan edəcək və ümid edək ki, orada iki ikiqat çempion arasında döyüş görəcəyik. Hələlik əlimizdə olanlar var. Onlardan biri müqaviləni imzalayıb, digəri isə imzalamayıb, ona görə də hələlik qeyri-rəsmidir, amma UFC bu döyüşü Ağ Ev tədbirində keçirmək istəyirdi”, - Telegram kanalının müəllifi yazıb.

Hələlik UFC və ya döyüşçülərin nümayəndələrindən rəsmi təsdiq yoxdur. Ağ Ev tədbiri yerli vaxtla 14 iyun tarixinə planlaşdırılıb və ABŞ prezidenti Donald Trampın 80 illik yubileyi və ABŞ müstəqilliyinin 250 illiyi ilə üst-üstə düşəcək. Uayt əvvəllər UFC 326 yayımı zamanı tam kartı bazar günü gecəsi açıqlayacağına söz vermişdi.

