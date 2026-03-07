Nazim Sadıqovun növbəti döyüşünün tarixi açıqlanıb

Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Nazim Sadıqovun növbəti rəqibi müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, UFC 327 turnirində amerikalı Marquel Mederosla üz-üzə gələcək.
Döyüş 11 aprel tarixində ABŞ-nin Mayami şəhərində keçiriləcək.
