7 Mart 2026
AZ

Nazim Sadıqovun növbəti döyüşünün tarixi açıqlanıb

MMA
Xəbərlər
7 Mart 2026 11:27
73
Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Nazim Sadıqovun növbəti rəqibi müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, UFC 327 turnirində amerikalı Marquel Mederosla üz-üzə gələcək.

Döyüş 11 aprel tarixində ABŞ-nin Mayami şəhərində keçiriləcək.

İdman.Biz
