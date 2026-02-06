6 Fevral 2026
AZ

İliya Topuriya Ağ Evdə keçiriləcək turnirdə Castin Qetji ilə qarşılaşacaq

MMA
Xəbərlər
6 Fevral 2026 04:19
274
İliya Topuriya Ağ Evdə keçiriləcək turnirdə Castin Qetji ilə qarşılaşacaq

İspan jurnalist Alvaro Kolmeneronun sözlərinə görə, İliya Topuriya 14 iyunda Ağ Evdə keçiriləcək tədbirdə Castin Qetji ilə döyüşəcək.

İdman.Biz bildirir ki, Topuriyanın keçmiş həyat yoldaşı daha əvvəl məhkəmə iddiasını geri götürüb və cütlük barışıq əldə edib. Topuriya fasilədən sonra məşqlərə qayıdıb.

O, 2025-ci ilin yayından bəri UFC-də iştirak etməyib. Həmin vaxt Topuriya Çarlz Oliveyranı məğlub edərək yüngül çəkidə çempion olub.

Qetji müvəqqəti yüngül çəki titulunu qazanmaq üçün UFC 324-də Peddi Pimbletti məğlub edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Con Cons artritə baxmayaraq Ağ Evdə döyüşməyə hazır olduğunu bildirib
07:09
MMA

Con Cons artritə baxmayaraq Ağ Evdə döyüşməyə hazır olduğunu bildirib

Ağ Evdəki UFC tədbiri 14 iyunda keçiriləcək
İliya Topuriya keçmiş həyat yoldaşı ilə məhkəmə mübahisəsini həll edib
5 Fevral 20:49
MMA

İliya Topuriya keçmiş həyat yoldaşı ilə məhkəmə mübahisəsini həll edib

Topuriyanın artıq növbəti döyüşü üçün məşqlərə başladığı bildirilir
Rafael Fiziyev UFC reytinqində ilk onluğu tərk edib - VİDEO
5 Fevral 12:34
MMA

Rafael Fiziyev UFC reytinqində ilk onluğu tərk edib - VİDEO

Morisio Ruffiyə məğlubiyyətdən sonra azərbaycanlı döyüşçü iki pillə geriləyib
Dueyn Consonun qızı WWE ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib
5 Fevral 08:16
MMA

Dueyn Consonun qızı WWE ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib

Əfsanəvi güləşçi və Hollivud ulduzunun qızı Tramp administrasiyasına qarşı aqressiv mesaj paylaşıb
Rusiya promouşeninin vitse-prezidenti: “Ümid edirəm ki, UFC Rafael Fiziyevlə müqaviləsini ləğv etməz”
4 Fevral 22:29
MMA

Rusiya promouşeninin vitse-prezidenti: “Ümid edirəm ki, UFC Rafael Fiziyevlə müqaviləsini ləğv etməz”

Aslanbek Badayev Fiziyevin əyləncəli döyüşçü olduğunu deyib
UFC-də azərbaycanlı döyüşçülər üçün həqiqət anı: bundan sonra nə olacaq? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
3 Fevral 16:29
MMA

UFC-də azərbaycanlı döyüşçülər üçün həqiqət anı: bundan sonra nə olacaq? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ - VİDEO

Azərbaycan təmsilçilərinin ardıcıl məğlubiyyətləri onların mövqeyinə ciddi təsir göstərib

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi