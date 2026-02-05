5 Fevral 2026
AZ

Dueyn Consonun qızı WWE ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib

MMA
Xəbərlər
5 Fevral 2026 08:16
273
Dueyn Consonun qızı WWE ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib

Əfsanəvi Amerika güləşçisi və məşhur Hollivud aktyoru Dueyn “Qaya” Consonun qızı 24 yaşlı Simona Qarsia Conson World Wrestling Entertainment (WWE) ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, Conson bundan sonra federasiyadan da gedib.

“Ötən çərşənbə axşamı NXT-də və dolayısı ilə WWE-də son çıxışım oldu. Karyeram boyunca mənə qayğı göstərən, çıxışlarımı izləyən və məni dəstəkləyən hər kəsə minnətdaram. Düzünü desəm, müqaviləmi yeniləməmək qərarı mənim üçün çox çətin idi, çünki bu, həm də həyatımda yeni bir dönüş nöqtəsi deməkdir. Eyva (Simona döyüşlərdə bu adla çıxış edirdi – red.) olmaq mənim üçün şərəf və imtiyaz idi” – Conson X sosial platformasında yazıb.

Daha sonra o, Tramp administrasiyasına yönəlmiş aqressiv bir mesaj da paylaşıb: “Və indi bunu ürəyimin dərinliyindən deyə bilirəm: rədd olsun ICE və bütün administrasiya”.

Daha sonra o, bu paylaşımını silib. Simona Trampın, eləcə də ABŞ İmmiqrasiya və gömrük polisinin hərəkətlərindən narazıdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rusiya promouşeninin vitse-prezidenti: “Ümid edirəm ki, UFC Rafael Fiziyevlə müqaviləsini ləğv etməz”
4 Fevral 22:29
MMA

Rusiya promouşeninin vitse-prezidenti: “Ümid edirəm ki, UFC Rafael Fiziyevlə müqaviləsini ləğv etməz”

Aslanbek Badayev Fiziyevin əyləncəli döyüşçü olduğunu deyib
UFC-də azərbaycanlı döyüşçülər üçün həqiqət anı: bundan sonra nə olacaq? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
3 Fevral 16:29
MMA

UFC-də azərbaycanlı döyüşçülər üçün həqiqət anı: bundan sonra nə olacaq? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ - VİDEO

Azərbaycan təmsilçilərinin ardıcıl məğlubiyyətləri onların mövqeyinə ciddi təsir göstərib
Kuramaqomedov İslam Mahaçev üçün ən maraqlı rəqibi açıqladı
3 Fevral 10:36
MMA

Kuramaqomedov İslam Mahaçev üçün ən maraqlı rəqibi açıqladı

Keçmiş Bellator çempionu UFC titul sahibinin mümkün qarşılaşmasını xüsusi vurğuladı
Həbib: “Məqsədimiz Usman Nurməhəmmədovu tarixin ən yaxşı döyüşçüsü etməkdir”
3 Fevral 06:11
MMA

Həbib: “Məqsədimiz Usman Nurməhəmmədovu tarixin ən yaxşı döyüşçüsü etməkdir”

Həbib qeyd edib ki, Usmanın bütün çəki dərəcələrində tarixin ən yaxşısı olması üçün böyük potensialı var

Qetje Pimblettin təklifini rədd edib: “Peddi ilə təkrar döyüş məntiqli deyil”
3 Fevral 04:15
MMA

Qetje Pimblettin təklifini rədd edib: “Peddi ilə təkrar döyüş məntiqli deyil” - YENİLƏNİB

Qetji hesab edir ki, Peddi yaxşı oğlandır, lakin hazırda o səviyyədə deyil
Melburndakı final Fiziyevin Sidneydəki məğlubiyyətini kölgədə qoydu – İDMAN.BİZ AVSTRALİYADAN YAZIR + VİDEO
2 Fevral 12:10
MMA

Melburndakı final Fiziyevin Sidneydəki məğlubiyyətini kölgədə qoydu – İDMAN.BİZ AVSTRALİYADAN YAZIR + VİDEO

Melburnda iki həftə davam edən “Australian Open” marafonu başa çatdı

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq