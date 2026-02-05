Dueyn Consonun qızı WWE ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib

Əfsanəvi Amerika güləşçisi və məşhur Hollivud aktyoru Dueyn “Qaya” Consonun qızı 24 yaşlı Simona Qarsia Conson World Wrestling Entertainment (WWE) ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, Conson bundan sonra federasiyadan da gedib.
“Ötən çərşənbə axşamı NXT-də və dolayısı ilə WWE-də son çıxışım oldu. Karyeram boyunca mənə qayğı göstərən, çıxışlarımı izləyən və məni dəstəkləyən hər kəsə minnətdaram. Düzünü desəm, müqaviləmi yeniləməmək qərarı mənim üçün çox çətin idi, çünki bu, həm də həyatımda yeni bir dönüş nöqtəsi deməkdir. Eyva (Simona döyüşlərdə bu adla çıxış edirdi – red.) olmaq mənim üçün şərəf və imtiyaz idi” – Conson X sosial platformasında yazıb.
Daha sonra o, Tramp administrasiyasına yönəlmiş aqressiv bir mesaj da paylaşıb: “Və indi bunu ürəyimin dərinliyindən deyə bilirəm: rədd olsun ICE və bütün administrasiya”.
Daha sonra o, bu paylaşımını silib. Simona Trampın, eləcə də ABŞ İmmiqrasiya və gömrük polisinin hərəkətlərindən narazıdır.