Kuramaqomedov İslam Mahaçev üçün ən maraqlı rəqibi açıqladı

“Bellator”un yarımorta çəki dərəcəsində keçmiş çempionu Ramazan Kuramaqomedov UFC-də 70 kq çəki dərəcəsinin hazırkı titul sahibi İslam Mahaçev üçün ən maraqlı rəqibin kim olduğunu bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Kuramaqomedovun sözlərinə görə, Mahaçev üçün ən cəlbedici sınaq Kamaru Usmanla mümkün döyüşdür.
“Mənim üçün ən maraqlısı onun Usmanla döyüşünü görməkdir. Kamarunun böyük adı var, o, bu çəki dərəcəsinin tarixində ən güclü döyüşçülərdən biridir. Əgər İslam onu məğlub etsə, 77 kq-da da öz irsini möhkəmləndirmiş olacaq”, - deyə keçmiş çempion bildirib.
Qeyd edək ki, Ramazan Kuramaqomedov növbəti döyüşünü 7 fevralda “PFL Champions Series 5” turniri çərçivəsində keçirəcək. Onun rəqibi həmvətəni Şamil Musayev olacaq.
Kuramaqomedov peşəkar karyerasında 13 qələbə qazanıb, onlardan səkkizi vaxtından əvvəl başa çatıb. Onun hesabında məğlubiyyət yoxdur.