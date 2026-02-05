6 Fevral 2026
AZ

Rafael Fiziyev UFC reytinqində ilk onluğu tərk edib - VİDEO

MMA
Xəbərlər
5 Fevral 2026 12:34
145
Rafael Fiziyev UFC reytinqində ilk onluğu tərk edib - VİDEO

Azərbaycanlı qarışıq döyüş növləri (MMA) üzrə idmançı Rafael Fiziyev UFC-nin yüngül çəki dərəcəsində ilk onluqdakı yerini itirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ABŞ-nin promouşn şirkəti UFC Avstraliyanın Sidney şəhərində keçirilən “UFC 325” turnirindən sonra döyüşçülərin yenilənmiş reytinq siyahısını açıqlayıb. Həmin turnirdə Rafael Fiziyev ikinci raundda braziliyalı Morisio Ruffiyə texniki nokautla məğlub olub.

Yenilənmiş reytinqə əsasən, Azərbaycan təmsilçisi iki pillə geriləyərək 11-ci yerə düşüb. Onun ilk onluqdakı yerini isə məhz Ruffi tutub və braziliyalı doqquzuncu pillədə qərarlaşıb.

Yüngül çəki dərəcəsində UFC çempionu statusunu İliya Topuriya qoruyur. Namizədlər siyahısında isə ilk pillədə müvəqqəti çempion Custin Geyci yer alır. Qeyd edək ki, UFC-də çempion reytinqdən kənarda saxlanılır və siyahı titul döyüşünə namizədlərin növbəsini əks etdirir.

Sidney turnirindən sonra UFC-nin yüngül çəki üzrə ilk onluq reytinqi aşağıdakı kimidir:

Castin Qetji (ABŞ)

Arman Tsarukyan (Ermənistan)

Çarlz Oliveyra (Braziliya)

Maks Hollouey (ABŞ)

Benua Sen-Deni (Fransa)

Peddi Pimblett (İngiltərə)

Mateuş Qamrot (Polşa)

Den Huker (Yeni Zelandiya)

Morisio Ruffi (Braziliya)

Renato Moykano (Braziliya)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Con Cons artritə baxmayaraq Ağ Evdə döyüşməyə hazır olduğunu bildirib
07:09
MMA

Con Cons artritə baxmayaraq Ağ Evdə döyüşməyə hazır olduğunu bildirib

Ağ Evdəki UFC tədbiri 14 iyunda keçiriləcək
İliya Topuriya Ağ Evdə keçiriləcək turnirdə Castin Qetji ilə qarşılaşacaq
04:19
MMA

İliya Topuriya Ağ Evdə keçiriləcək turnirdə Castin Qetji ilə qarşılaşacaq

Topuriya fasilədən sonra məşqlərə qayıdıb
İliya Topuriya keçmiş həyat yoldaşı ilə məhkəmə mübahisəsini həll edib
5 Fevral 20:49
MMA

İliya Topuriya keçmiş həyat yoldaşı ilə məhkəmə mübahisəsini həll edib

Topuriyanın artıq növbəti döyüşü üçün məşqlərə başladığı bildirilir
Dueyn Consonun qızı WWE ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib
5 Fevral 08:16
MMA

Dueyn Consonun qızı WWE ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib

Əfsanəvi güləşçi və Hollivud ulduzunun qızı Tramp administrasiyasına qarşı aqressiv mesaj paylaşıb
Rusiya promouşeninin vitse-prezidenti: “Ümid edirəm ki, UFC Rafael Fiziyevlə müqaviləsini ləğv etməz”
4 Fevral 22:29
MMA

Rusiya promouşeninin vitse-prezidenti: “Ümid edirəm ki, UFC Rafael Fiziyevlə müqaviləsini ləğv etməz”

Aslanbek Badayev Fiziyevin əyləncəli döyüşçü olduğunu deyib
UFC-də azərbaycanlı döyüşçülər üçün həqiqət anı: bundan sonra nə olacaq? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
3 Fevral 16:29
MMA

UFC-də azərbaycanlı döyüşçülər üçün həqiqət anı: bundan sonra nə olacaq? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ - VİDEO

Azərbaycan təmsilçilərinin ardıcıl məğlubiyyətləri onların mövqeyinə ciddi təsir göstərib

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi