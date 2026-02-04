5 Fevral 2026
AZ

Rusiya promouşeninin vitse-prezidenti: “Ümid edirəm ki, UFC Rafael Fiziyevlə müqaviləsini ləğv etməz”

4 Fevral 2026 22:29
142
Rusiyanın ACA promouşeninin vitse-prezidenti Aslanbek Badayev Rafael Fiziyevin Avstraliyada keçirilən turnirdə ikinci raundda texniki nokautla braziliyalı Maurisio Ruffiyə məğlubiyyətini şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Badayevin sözlərinə görə, Azərbaycan döyüşçüsü aqressiv görünüb və daim irəliləyib, lakin döyüşün lazım olan məsafədə davam etməsinə nail ola bilməyib.

"Fiziyev aqressiv idi və irəlilətirdi, amma lazım olan məsafəyə çata bilmədi. Ayaq zərbələri, fintlər, fırlanma zərbələri və tullanmalar yox idi. Amma ondan bacarıqlı bir iş görmədim", - deyə Badayev YouTube kanalında bildirib.

Badayev vurğulayıb ki, Ruffi döyüşü ustalıqla qurub, ölçüsündən və məsafə hissindən istifadə edib.
“Ruffi çox iri və həssas döyüşçüdür, zərbələri yellənmədən necə qarşılamağı bilir. Birinci raundda o, Rafaelə işləməyə imkan verdi və hətta Fiziyev birinci raundu qazandı. Lakin ikinci raundda Ruffi getdikcə daha çox zərbə endirməyə başladı və hədəfə çatandan sonra şansını əldən vermədi”, - deyə ACA-nın vitse-prezidenti bildirib.

Badayev həmçinin braziliyalı döyüşçünün potensialını yüksək qiymətləndirərək onu divizionun ən təhlükəli hücumçularından biri adlandırıb. “Ruffi çox təsirli idi; o, yaxşı vaxta malik istedadlı döyüşçüdür. Ayaq üstə demək olar ki, mükəmməldir. Güləşdə nə qədər güclü olduğunu bilmirəm, amma həqiqətən güclü zərbə qabiliyyətinə malikdir”, - deyə o vurğulayıb.

Fiziyevin perspektivlərindən danışan Badayev qeyd edib ki, döyüşçü son beş döyüşdə dörd məğlubiyyətə uğrayıb, lakin bunun onun gələcəyinə ciddi təsir göstərməyəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

“Ümid edirəm ki, UFC onun müqaviləsini ləğv etməyəcək. Axı Fiziyevin ciddi üstünlüyü var - o, çox əyləncəli döyüşçüdür”, - deyə Badayev yekunlaşdırıb.

