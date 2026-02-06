Con Cons artritə baxmayaraq Ağ Evdə döyüşməyə hazır olduğunu bildirib

38 yaşlı keçmiş UFC ağır və orta çəkili çempionu, amerikalı Con Cons Ağ Evdə keçirilən tədbirdə döyüşmək istədiyini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, Ağ Evdəki UFC tədbiri 14 iyunda keçiriləcək.
“UFC mənim artritimin nə qədər ağır olduğunu bilir. Onlar həmçinin bilirlər ki, əgər sonuncu dəfə riskə gedib bu cür ağrılara dözsəm, mükafat xüsusi bir şey olmalı və sadəcə böyük bir maaşdan daha çox olmalıdır. Mənim üçün bu, Ağ Evdə döyüşmək üçün bir fürsət idi və olaraq qalır.
Bu döyüşün baş tutub-tutmamasının əhəmiyyəti yoxdur. Karyeram artıq əfsanəvidir. Səkkizbucaqlıda özümün bir hissəsini qoyub getdim. Aldanmayın, mən hələ də sizin 99%-nizə qalib gələ bilərəm. Hələ də böyük çömbəlmə hərəkətləri edirəm. Hələ də məşq edirəm. Və əksəriyyətinizdən daha çox çalışıram”, - TMZ Consun sözlərini sitat gətirir.