MMA döyüşçüsü Çikaqodakı döyüşdən sonra dünyasını dəyişib

Amerikalı MMA döyüşçüsü Ayzek Conson ABŞ-ın Çikaqo şəhərində keçirilən “Matador Fighter Challenge” tay boksu turnirində çıxış etdikdən sonra 31 yaşında dünyasını dəyişib.
İdman.Biz xəbər verir ki, ağır çəki dərəcəsində baş tutan döyüşün son - üçüncü raundunun sonunda Conson huşunu itirib və dərhal hospitala aparılıb. Tibbi müdaxilələrə baxmayaraq, idmançını xilas etmək mümkün olmayıb.
“Daily Mail”in məlumatına görə, Conson xəstəxanaya çatdırıldıqdan təxminən üç saat sonra həyatını itirib. Polis hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb və tibbi ekspertiza təyin edilib.
Turnirin təşkilatçısı Co Qoyita baş verənlərlə bağlı böyük kədər yaşadığını bildirib:
“Ayzek Conson döyüşün sonunda huşunu itirdi. Orada olan tibbi heyət ona ilkin yardım göstərdi və xəstəxanaya çatdırdı. Bu gün mənə onun öldüyü bildirildi. Hazırda hiss etdiklərimi ifadə etməyə söz tapmıram. Tibbi hesabat dərc olunanda daha çox məlumat əldə edəcəyik”