İan Harri “UFC Qətər”də Belal Məhəmmədi yekdil qərarla məğlub edib

Qətərin Doha şəhərində bu gecə “UFC Fight Night 265” keçirilir.
İdman.Biz bildirir ki, gecənin əsas döyüşündə yarımorta şəkidə UFC reytinqində 6-cı olan irlandiyalı İan Harri keçmiş UFC çempionu, Fələstin əsilli amerikalı Belal Məhəmmədi məğlub edib.
Bu, Harrinin (17-1) UFC yarımçəki bayrağı altında yarışan Qazaxıstan qarışıq döyüş ustası Şavkat Rəhmonova karyerasında ilk məğlubiyyətindən sonra ikinci qələbəsidir.
Məhəmməd öz növbəsində ardıcıl ikinci döyüşündə məğlub olub. Bu ilin may ayında o, yekdil qərarla Cek Della Maddalenaya uduzub.