Coşua Ceyk Polla döyüşə Aleksandr Usikin komandası ilə birlikdə hazırlaşıb

Keçmiş dünya çempionu Entoni Coşua, ukraynalı boksçu və dünya çempionu Aleksandr Usikin təlim-məşq düşərgəsində amerikalı videobloqçu Ceyk Pol ilə döyüşə hazırlaşdığını açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Coşua və Pol arasındakı döyüş 20 dekabrda ABŞ-ın Mayami şəhərində keçiriləcək.
“Məni Usikin komandası ilə məşq etməyə dəvət etdilər. Biz yaxşı məşq etdik. O, dünyanın ən yaxşılarından biridir. Onun nə qədər nailiyyət əldə etdiyini anlamaq sadəcə fenomenal idi. Bu, gözəl bir təcrübədir, eyni zamanda çox çətindir”, - ESPN Coşuanın sözlərini sitat gətirir.
Entoni Coşua hazırda 36 yaşındadır. Britaniyalı boksçu 2013-cü ildən bəri peşəkar yarışlarda iştirak edir. Onun rekorduna 28 qələbə, 25-i fasilə və dörd məğlubiyyət daxildir.