24 Noyabr 2025
Vüqar Kərəmov braziliyalıya qarşı döyüşəcək - VİDEO

MMA
Xəbərlər
22 Noyabr 2025 07:05
94
Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Vüqar Kərəmov növbəti döyüşünü 31 dekabr 2025-ci ildə Yaponiyada keçirilməsi planlaşdırılan RIZIN turnirində keçirəcək.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Kərəmovun rəqibi braziliyalı Kleber Koyke olacaq.

Kərəmov sonuncu dəfə oktaqon döyüşünü bu ilin iyun ayında keçirib və qələbə seriyasını davam etdirərək yapon döyüşçüsü Şii Kimuranı məğlub etmişdi.

İdman.Biz

Məqalədə:

