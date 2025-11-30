30 Noyabr 2025
Azərbaycan karateçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

30 Noyabr 2025 22:05
Azərbaycan karateçisi Misirin paytaxtı Qahirədə keçirilən dünya çempionatında mükafatçılar sırasına düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, İrina Zaretska bürünc medal qazanıb.

O, 68 kq çəki dərəcəsində uğurlu çıxış edib.

