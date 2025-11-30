Azərbaycan karateçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

Azərbaycan karateçisi Misirin paytaxtı Qahirədə keçirilən dünya çempionatında mükafatçılar sırasına düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, İrina Zaretska bürünc medal qazanıb.
O, 68 kq çəki dərəcəsində uğurlu çıxış edib.
