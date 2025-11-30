30 Noyabr 2025
AZ

Parakarateçimiz Vidadi Xalıqov dünya üçüncüsü olub

Karate
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 00:27
21
Parakarateçimiz Vidadi Xalıqov dünya üçüncüsü olub

Misirin paytaxtı Qahirədə parakarate üzrə dünya çempionatı keçirilir.

İdman.Biz bildirir ki, K30 kateqoriyasında çıxış edən paralimpiyaçımız Vidadi Xalıqov bürünc medal qazanıb.

Vidadi Xalıqov Vətən müharibəsi qazisidir.

İdman.Biz

