Parakarateçimiz Vidadi Xalıqov dünya üçüncüsü olub

Misirin paytaxtı Qahirədə parakarate üzrə dünya çempionatı keçirilir.
İdman.Biz bildirir ki, K30 kateqoriyasında çıxış edən paralimpiyaçımız Vidadi Xalıqov bürünc medal qazanıb.
Vidadi Xalıqov Vətən müharibəsi qazisidir.
