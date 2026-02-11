11 Fevral 2026
Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatından Vətənə qayıdıblar

11 Fevral 2026 16:13
Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatından Vətənə qayıdıblar

Kipr Respublikasının Limasol şəhərində keçirilən gənclər arasında karate (WKF) üzrə Avropa çempionatında uğurla çıxış edən Azərbaycan milli komandası Vətənə qayıdıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, idmançılarımız Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında federasiya nümayəndələri, məşqçilər, valideynlər və idman ictimaiyyəti tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanıblar.

6-8 fevral tarixlərində təşkil olunan nüfuzlu turnirdə karateçilərimiz müxtəlif yaş və çəki dərəcələrində medallar qazanıblar. U-18 yaş kateqoriyasında kata üzrə çıxış edən Salman Salmanov bürünc medal əldə edib. Kumite yarışlarında 66 kq çəki dərəcəsində Cansu Əhmədzadə, 61 kq-da Rəvan Abasov bürünc medala sahib olublar. 55 kq-da mübarizə aparan Vüsal Qənbərov gümüş medal qazanıb. 68 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Ələddin Məlikov isə bütün rəqiblərini məğlub edərək qızıl medal qazanıb və fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə yüksəlib.

U-21 yaş kateqoriyasında ölkəmizi təmsil edən Aslan Dostuyev 60 kq çəki dərəcəsində bürünc medal qazanıb.

Milli komandamız Avropa çempionatında Azərbaycan Karate Federasiyasının baş katibi Qabil Sayadovun, U-18 millisinin baş məşqçisi Anar Allahverdiyevin, U-21 millisinin baş məşqçisi Elnur İbrahimin və kata üzrə baş məşqçi köməkçisi İsmayıl Quliyevin rəhbərliyi altında çıxış edib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan karateçiləri Avropa çempionatını bir qızıl, bir gümüş və dörd bürünc medalla başa vurublar.

