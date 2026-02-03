5 Fevral 2026
Sərhədçi İdman Mərkəzində karate seminarı və kəmər imtahanları keçirilib - FOTO

Sərhədçi İdman Mərkəzində Azərbaycan Karate Federasiyasının rəhbərliyi ilə “Kyokuşin (Kay) Senşi Karate” üslubu üzrə qış seminarı keçirilib.

Bildirilib ki, seminarda ölkənin müxtəlif bölgələrini təmsil edən 300-dək idmançı və 50-dək məşqçi-müəllim iştirak edib. Tədbir zamanı iştirakçılara sözügedən üslubun texniki və taktiki xüsusiyyətləri, döyüş texnikalarının icra qaydaları, eləcə də praktiki məşğələlər zamanı tətbiq olunan müasir metodik yanaşmalar ətraflı şəkildə izah olunub.

Seminarın yekununda kəmər imtahanları da təşkil edilib. Nəticələrə əsasən, ümumilikdə 100-dək idmançı kyu dərəcəsini artırmağa nail olub. Eyni zamanda, 1 nəfər 1-ci dan qara kəmər, 1 nəfər isə 3-cü dan qara kəmər üzrə imtahan verib.

Qeyd edək ki, seminarın əsas məqsədi karate idman növünün ölkədə daha da inkişaf etdirilməsi, idmançı və məşqçilərin bilik və bacarıqlarının artırılması, həmçinin beynəlxalq standartlara uyğun hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsidir

