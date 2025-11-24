25 Noyabr 2025
Xalq artisti Flora Kərimova “Yüksələn Ulduzlar” turnirində

24 Noyabr 2025 22:48
Xalq artisti Flora Kərimova “Yüksələn Ulduzlar” turnirində

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman-Sağlamlıq Mərkəzində Gənclər və İdman Nazirliyinin rəhbərliyi və Azərbaycan Karate Federasiyasının (AKF) təşkilatçılığı ilə uşaq, yeniyetmə və gənc idmançılar arasında ənənəvi Fudokan karate üslubu üzrə “Yüksələn Ulduzlar” karate turniri keçirilib.

Yarışda ölkənin müxtəlif klublarını təmsil edən 600-dən artıq uşaq, yeniyetmə və gənc karateçi iştirak edib.

Təntənəli açılış mərasimində Azərbaycan Karate Federasiyasının vitse-prezidenti Füzuli Musayev çıxış edərək turnirin məqsədləri, gənclərin fiziki və mənəvi inkişafında karate idmanının rolu barədə danışıb. Tədbirdə həmçinin xalq artisti Flora Kərimova ifaları ilə mərasimə xüsusi rəng qatıb.

Yarışın sonunda qalib və mükafatçılar Azərbaycan Karate Federasiyasının təsis etdiyi xüsusi medal və diplomlarla, komanda üzrə fərqlənən idmançılar isə kəmər və pul mükafatları ilə təltif olunublar.

Qeyd edək ki, ölkəmizdə Fudokan karate üzrə rəsmi nümayəndə AKF prezidentinin köməkçisi Vüsal Abdullazadədir.

