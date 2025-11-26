27 Noyabr 2025
AZ

“Heç kimə dünya çempionatında medal qazanacağı barədə zəmanət verə bilməz” - Füzuli Musayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Karate
Müsahibə
26 Noyabr 2025 17:32
131
“Heç kimə dünya çempionatında medal qazanacağı barədə zəmanət verə bilməz” - Füzuli Musayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Sabah Qahirədə start götürəcək karate üzrə dünya çempionatında Azərbaycan idmançıları da iştirak edəcək.

İdman.Biz-in məlumat verdiyi kimi, komandamızın heyətində altı karateçi (dörd kişi və iki qadın) çıxış edəcək.

Misirin paytaxtında dördüncü dəfə dünya çempionu ola biləcək İrina Zaretska istisna olmaqla, digər karateçilərimizin çempionluq şansları necədir?

Bu sualla İdman.Biz Azərbaycan Karate Federasiyasının (AKF) vitse-prezidenti Füzuli Musayevə müraciət edib.

“Birincisi, dünya çempionatında heç kim heç kimə medal zəmanəti verə bilməz. Buna İrina Zaretskaya da daxildir. Bəli, ana olduqdan sonra İrina ardıcıl keçirilən bütün turnirlərdə uğurlu çıxış edir! Amma heç kim onun dördüncü dəfə dünya çempionu olacağını zəmanət vermir. Bu, idmandır və karatedə rəqabət daha da amansızdır!

Bəli, biz çox istəyirik ki, idmançılarımız qızıl qazansınlar, amma təkcə bizim istəyimiz və ümid bağladığımız idmançıların arzusunun özü kifayət deyil. Rəqiblərinin hamısı da qalib gəlmək istəyir və çempion yalnız bir nəfər ola bilər. Üstəlik, hakim faktoru da var ki, bunu unutmaq olmaz. Təəssüf ki, bu amil mütəmadi olaraq idmançılarımızın taleyinə təsir göstərir.

İkincisi, komandamızdakı istənilən idmançı bu turnirdə qalib gələ bilər, həm kişi, həm də qadın komandasında çox yaxşı idmançılarımız var. Amma bir daha deyirəm, təkcə istək burada yetərli deyil”, - deyə Füzuli Musayev qeyd edib.

Vüqar Vüqarlı

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Karateçilərimiz dünya çempionatı üçün Qahirəyə yola düşdülər
25 Noyabr 16:58
Karate

Karateçilərimiz dünya çempionatı üçün Qahirəyə yola düşdülər

Dünya çempionatı noyabrın 27-dən 30-dək keçiriləcək
“İstərdik ki, Zaretskayadan başqa da qalib gələn olsun” - Şahin Atamovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
25 Noyabr 15:32
Karate

“İstərdik ki, Zaretskayadan başqa da qalib gələn olsun” - Şahin Atamovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatına yollanıblar
Xalq artisti Flora Kərimova “Yüksələn Ulduzlar” turnirində
24 Noyabr 22:48
Karate

Xalq artisti Flora Kərimova “Yüksələn Ulduzlar” turnirində

FHN İdman-Sağlamlıq Mərkəzində “Yüksələn Ulduzlar” ənənəvi Fudokan karate turniri keçirilib
Bakıətrafı kəndlərdə karate klubunun yaşaması uğrunda mübarizə aparan müharibə veteranının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
19 Noyabr 14:09
Karate

Bakıətrafı kəndlərdə karate klubunun yaşaması uğrunda mübarizə aparan müharibə veteranının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

Karate üzrə məşqçi Füzuli Həşimovla müsahibə
Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə dörd medal qazanıblar - FOTO
17 Noyabr 21:43
Karate

Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə dörd medal qazanıblar - FOTO

Məhəmməd Kazımlı birinci, Qəhrəman Rzaquliyev isə ikinci yeri tutublar
“Biz daha çox medal qazana bilərdik” – Rəhman Hətəmovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
16 Noyabr 14:30
Karate

“Biz daha çox medal qazana bilərdik” – Rəhman Hətəmovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan karateçiləri İslam Həmrəyliyi Oyunlarına tam heyətlə getməyiblər

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb