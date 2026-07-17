Kişi cüdoçular arasında Liqa yarışının son turu keçirilib - FOTO

İyulun 17-də Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində kişilər arasında Liqa yarışının III turu keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, turnirdə 42 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 188 idmançı 7 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparıb.
Bu, kişilər arasında Liqa yarışının son turu olub. Yekun nəticələrə əsasən idmançıların reytinq siyahısı formalaşıb.
Mükafatçıları təqdim edirik:
-60 kq
1. Murad Muradlı (Judo Club 2012)
2. Murad Əliyev (Ordu İdman Klubu)
3. Röyal Qayıbov (JC 2012 Qobustan)
4. Ömər Zamanlı (Atilla İK)
-66 kq
1. Hüseyn Allahyarov (Judo Club 2012)
2. Elşən Əsədov (Atilla İK)
3. Rəşad Yelkiyev (Kanokan-TT İK)
4. Nazir Talıbov (Judo Club 2012)
-73 kq
1. Mehdi Cəfərov (Spartak Wrestle Zone)
2. Qasım Vəlizadə (Kanokan-TT İK)
3. İbrahim Əliyev (Judo Club 2012)
4. Eltun İmranov (Atilla İK)
-81 kq
1. Süleyman Əliyev (Judo Club 2012)
2. Məhəmməd Ağakişiyev (Sərhədçi İM)
3. Asim Qulamzadə (Aydın Gənclər İK)
4. Qəzənfər Kazımlı (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
-90 kq
1. Xəyyam Əliyev (Azəri-Cüdo İKİB)
2. Əli Qazıməmmədov (Sərhədçi İM)
3. Osman Səlimov (Atilla İK)
4. Amir Xəzriyev (Bakı şəhəri 13 nömrəli
-100 kq
1. Hüseyn Eyvazlı (Qəbələ İK şəhər)
2. Tunar Fərzəliyev (Judo Club 2012)
3. Emil Həşimov (Judo Club 2012)
4. Ədalət Hacıyev (Şuşa UGİM)
+100 kq
1. Eldar Əliyev (Atilla İK)
2. Orxan Yaqubov (Kano PİK)
3. Qurban Məmmədli (Judo Club 2012)