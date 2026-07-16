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U-17 yeniyetmələr arasında region birinciliyi keçirilib - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
16 İyul 2026 19:26
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U-17 yeniyetmələr arasında region birinciliyi keçirilib

İyulun 16-də Mingəçevirdə U-17 yeniyetmələr arasında Aran-Mil-Muğan bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində reallaşan yarışda 9 klub və idman cəmiyyətindən 93 cüdoçu qüvvəsini sınayıb.

Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub. U-17 üzrə regional birincilik milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandırıb.

Mükafatçıları təqdim edirik:

Qızlar

-40 kq
1. Məlahət Əlili (Ağdaş)
2. Ramilə Abdullazadə (İmişli)

-44 kq
1. Xədicə Səfərəliyeva (Yevlax)
2. Səbinə Cəfərzadə (İmişli)
3. Mədinə Mənsimli (Yevlax)

-48 kq
1. Solmaz Quliyeva (İmişli)
2. Zəhra Məmmədli (JC 2012 Sabirabad)

-52 kq
1. Mehrac Quluzadə (Mingəçevir UGİM)
2. Zəhra Fətişzadə (İmişli)
3. Zəhra Mirzəyeva (Zəfər Peşəkar İK)

-57 kq
1. Zəhra Mədətzadə (Yevlax)

-63 kq
1. Nəzakət Vəliyeva (Qədiroğlu İK)
2. Aytən Səmədli (Mingəçevir UGİM)
3. Yağmur Əlizadə (Rafiqoğlu İK)

-70 kq
1. Türkan Məmmədli

Oğlanlar

-50 kq
1. Fəxrəddin Rzazadə (Mingəçevir UGİM)
2. Əsəd Məmmədzadə (Mingəçevir UGİM)
3. Məhəmməd Mirzəyev (Mingəçevir UGİM)
4. Yunis Əfəndi (Mingəçevir UGİM)

-55 kq
1. Ümid Rəşidov (Mingəçevir UGİM)
2. Amin Əlizadə (JC 2012 Sabirabad)
3. Nihad Süleymanov (Yevlax)
4. İbrahim Canbaxışov (Qədiroğlu İK)

-60 kq
1. Uğur Qarazadə (Yevlax)
2. İmaməli Qədimli (Zəfər Peşəkar İK)
3. Cahid Məmmədli (Mingəçevir UGİM)
4. Nuran Quliyev (Yevlax)

-66 kq
1. Rüfət Həsənli (Mingəçevir UGİM)
2. Yusif Yolçuyev (Yevlax)
3. İsa Atayev (Qədiroğlu İK)
4. Abil Sadıqov (Mingəçevir UGİM)

-73 kq
1. Araz Vəliyev (Qədiroğlu İK)
2. Ramiz Qarayev (İmişli)
3. Hüseyn Əliyev (Yevlax)
4. Tuncay Əliyev (Mingəçevir UGİM)

-81 kq
1. Kənan Hüseynov (Yevlax)
2. Yusif Zəkəriyyəyev (Yevlax)
3. Toğrul Şəmilzadə (Yevlax)

-90 kq
1. Azər Vəliyev (Mingəçevir UGİM)
2. Valeh Sadıqzadə (Yevlax)

+90 kq
1. Arif Qədirov (JC 2012 Sabirabad)
2. Emil Hüseynli (İmişli)
3. Əli Namazlı (Mingəçevir UGİM)

İdman.Biz
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