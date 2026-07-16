16 İyul 2026
AZ

Hidayət Heydərov çəki sala bilmədiyi üçün cəzalandırılıb

Cüdo
Xəbərlər
16 İyul 2026 13:25
131
Hidayət Heydərov çəki sala bilmədiyi üçün cəzalandırılıb

Azərbaycanın olimpiya çempionu Hidayət Heydərov bu il iki yarışda çəkiyə düşə bilmədiyi üçün cəzalandırılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu cüdo üzrə dünya çempionatına hazırlıqla bağlı keçirilən mətbuat konfransında deyib.

ACF rəsmisi Hidayət Heydərovun çəkiyə düşə bilmədiyi üçün iki turnirdə iştirakına icazə verilməməsi məsələsinə də münasibət bildirib.

“Bizim qaydalar hamı üçün eynidir. Hər qayda pozuntusunun öz cəzası var. Bu, pul cəriməsi, təlim-məşq toplanışlarından və hazırlıq prosesindən kənarlaşdırılma ola bilər. Bununla yanaşı, yüngülləşdirici hallar da nəzərə alınır. İdmançı etdiyi səhvi başa düşürsə, bunu da qiymətləndiririk. Nizam-intizam bizim üçün çox önəmlidir.

Hidayətin çəkini niyə sala bilmədiyini müəyyən etmişik. Bu istiqamətdə onunla birlikdə işləyirik. Hər iki halda Hidayət Heydərova cəza verilib. Bunun nə olduğunu açıqlamaq istəmirik. Amma ən böyük cəzanı Hidayət Heydərov özünə verib. Onun ikiqat olimpiya çempionu olacağına şübhə etmirik”, - deyə Rəsullu bildirib.

Qeyd edək ki, cüdo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-11-də Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rəşad Rəsullu Ermənistan cüdoçularının Bakıya gəlməsi məsələsinə aydınlıq gətirdi
13:02
Cüdo

Rəşad Rəsullu Ermənistan cüdoçularının Bakıya gəlməsi məsələsinə aydınlıq gətirdi

Bakıdakı dünya çempionatında iştirakla bağlı son qərar müraciətlər əsasında veriləcək
Bakıda keçiriləcək cüdo mundialının loqosu və tanıtım çarxı təqdim olundu - VİDEO
12:59
Cüdo

Bakıda keçiriləcək cüdo mundialının loqosu və tanıtım çarxı təqdim olundu - VİDEO

Dünya çempionatı oktyabrın 4-11-də təşkil olunacaq
Rəşad Rəsullu: “Cüdo mundialının ölkəmizdə keçirilməsi məsuliyyətimizi artırır”
12:49
Cüdo

Rəşad Rəsullu: “Cüdo mundialının ölkəmizdə keçirilməsi məsuliyyətimizi artırır”

ACF-nin icraçı vitse-prezidenti hazırlıq prosesinin planlı şəkildə davam etdiyini vurğulayıb
Hidayət Heydərov Bakıdakı dünya çempionatında 73 kq çəki dərəcəsində çıxış edəcək
12:45
Cüdo

Hidayət Heydərov Bakıdakı dünya çempionatında 73 kq çəki dərəcəsində çıxış edəcək - VİDEO

Olimpiya çempionumuzun çəkisi bəlli oldu
ACF rəsmisi: “Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə dünya çempionatına 670 bilet satılıb”
12:17
Cüdo

ACF rəsmisi: “Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə dünya çempionatına 670 bilet satılıb”

Rəşad Rəsullu yarışa marağın böyük olduğunu da vurğulayıb
Yeniyetmə cüdoçular arasında region birinciliyi keçirilib
15 İyul 19:44
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçular arasında region birinciliyi keçirilib - FOTO

Yarışda 9 klub və idman cəmiyyətindən 81 cüdoçu iştirak edib

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
15 İyul 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır
01:02
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina geridönüşlə qələbə qazanaraq adını finala yazdırır - YENİLƏNİB + VİDEO

Argentina iyulun 19-da keçiriləcək finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq
“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub
13 İyul 22:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb