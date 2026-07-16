Rəşad Rəsullu Ermənistan cüdoçularının Bakıya gəlməsi məsələsinə aydınlıq gətirdi

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu Ermənistan cüdoçularının Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında iştirakı məsələsinə aydınlıq gətirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, icraçı vitse-prezident cüdo üzrə dünya çempionatına hazırlıqla bağlı keçirilən mətbuat konfransında bu barədə danışıb.
“Ermənistan öz cüdoçularının iştirakı üçün müraciət etməyib. Müraciət edərlərsə, onların iştirakı üçün şərait yaradılacaq”, - deyə R.Rəsullu bildirib.
Qeyd edək ki, cüdo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-dən 11-dək Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.