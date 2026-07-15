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Yeniyetmə cüdoçular arasında region birinciliyi keçirilib - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
15 İyul 2026 19:44
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Yeniyetmə cüdoçular arasında region birinciliyi keçirilib

İyulun 15-də Mingəçevirdə U-14 yeniyetmələr arasında Aran-Mil-Muğan bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində baş tutan yarışda 9 klub və idman cəmiyyətindən 81 cüdoçu iştirak edib.

Turnirin keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.

Mükafatçıları təqdim edirik:

Qızlar

-36 kq
1. Leyla Həsənzadə (Kürdəmir OİK)

-40 kq
1. Zəhra Qaraşova (Yevlax)
2. Səhərnaz Mahmudzadə (Qədiroğlu İK)
3. Gülsüm Atayeva (İmişli)

-44 kq
1. Nurgül Səməndərli (İmişli)
2. Leyla Tağızadə (JC 2012 Saatlı)
3. Ayan Hüseynli (İmişli)

-48 kq
1. Mələk Vəliyeva (Qədiroğlu İK)
2. Aylin Əliyeva (Yevlax)

-57 kq
1. Gülay Nəsirova (Mingəçevir UGİM)

-63 kq
1. Almara Qasımova (Sabirabad OİK)

Oğlanlar

-38 kq
1. İbrahim Nəbizadə (Mİngəçevir UGİM)
2. Süleyman Süleymanlı (Yevlax)
3. Ömər Mustafayev (Mingəçevir UGİM)
4. Ramal Məmmədov (Yevlax)

-42 kq
1. Ömər Səlimli (Mingəçevir UGİM)
2. Cahandar Quluzadə (Mingəçevir UGİM)
3. Novruz Novruzlu (Yevlax)

-46 kq
1. Elgün Mərdanov (Mingəçevir UGİM)
2. Mehdi Əliyev (Mingəçevir UGİM)
3. Dəniz Təhməzov (Yevlax)
4. Elyar Nağızadə (Yevlax)

-50 kq
1. Ülvi Məcidli (Mingəçevir UGİM)
2. Hüseyn Malikzadə (İmişli)
3. Tunar Cəfərli (İmişli)
4. Cavidan Xəlilzadə (Mingəçevir UGİM)

-55 kq
1. Əli Cəfərov (Mingəçevir UGİM)
2. Rasim Qurbanlı (Göyçay OİK)
3. Yusif Sahibov (Mingəçevir UGİM)

-60 kq
1. Hüseyn Behbudzadə (Yevlax)
2. Yusif Muradov (Mingəçevir UGİM)
3. Yusif Salahov (Qədiroğlu İK)

-66 kq
1. Vahid Xəlilov (Yevlax)
2. Rafiq Səfizadə (Mingəçevir UGİM)

-73 kq
1. Ələsgər Ağamirli (Mingəçevir UGİM)
2. Tunar Bəşirli (Göyçay OİK)

İdman.Biz
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