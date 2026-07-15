Yeniyetmə cüdoçular arasında region birinciliyi keçirilib - FOTO

İyulun 15-də Mingəçevirdə U-14 yeniyetmələr arasında Aran-Mil-Muğan bölgəsi üzrə region birinciliyi keçirilib.
İdman.Biz bildirir ki, Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində baş tutan yarışda 9 klub və idman cəmiyyətindən 81 cüdoçu iştirak edib.
Turnirin keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçu bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.
Mükafatçıları təqdim edirik:
Qızlar
-36 kq
1. Leyla Həsənzadə (Kürdəmir OİK)
-40 kq
1. Zəhra Qaraşova (Yevlax)
2. Səhərnaz Mahmudzadə (Qədiroğlu İK)
3. Gülsüm Atayeva (İmişli)
-44 kq
1. Nurgül Səməndərli (İmişli)
2. Leyla Tağızadə (JC 2012 Saatlı)
3. Ayan Hüseynli (İmişli)
-48 kq
1. Mələk Vəliyeva (Qədiroğlu İK)
2. Aylin Əliyeva (Yevlax)
-57 kq
1. Gülay Nəsirova (Mingəçevir UGİM)
-63 kq
1. Almara Qasımova (Sabirabad OİK)
Oğlanlar
-38 kq
1. İbrahim Nəbizadə (Mİngəçevir UGİM)
2. Süleyman Süleymanlı (Yevlax)
3. Ömər Mustafayev (Mingəçevir UGİM)
4. Ramal Məmmədov (Yevlax)
-42 kq
1. Ömər Səlimli (Mingəçevir UGİM)
2. Cahandar Quluzadə (Mingəçevir UGİM)
3. Novruz Novruzlu (Yevlax)
-46 kq
1. Elgün Mərdanov (Mingəçevir UGİM)
2. Mehdi Əliyev (Mingəçevir UGİM)
3. Dəniz Təhməzov (Yevlax)
4. Elyar Nağızadə (Yevlax)
-50 kq
1. Ülvi Məcidli (Mingəçevir UGİM)
2. Hüseyn Malikzadə (İmişli)
3. Tunar Cəfərli (İmişli)
4. Cavidan Xəlilzadə (Mingəçevir UGİM)
-55 kq
1. Əli Cəfərov (Mingəçevir UGİM)
2. Rasim Qurbanlı (Göyçay OİK)
3. Yusif Sahibov (Mingəçevir UGİM)
-60 kq
1. Hüseyn Behbudzadə (Yevlax)
2. Yusif Muradov (Mingəçevir UGİM)
3. Yusif Salahov (Qədiroğlu İK)
-66 kq
1. Vahid Xəlilov (Yevlax)
2. Rafiq Səfizadə (Mingəçevir UGİM)
-73 kq
1. Ələsgər Ağamirli (Mingəçevir UGİM)
2. Tunar Bəşirli (Göyçay OİK)