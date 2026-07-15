15 İyul 2026
AZ

Cüdoçularımız hazırlığın növbəti mərhələsinə keçib - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
15 İyul 2026 13:53
91
Cüdoçularımız hazırlığın növbəti mərhələsinə keçib - FOTO

Qusarda təlim-məşq toplanışını davam etdirən kişilərdən ibarət Azərbaycan milli komandası cüdo üzrə dünya çempionatına hazırlığın növbəti mərhələsini keçib.

İdman.Biz xəbər verir ki, baş məşqçi Riçard Trautmanın rəhbərliyi ilə baş tutan məşqlərdə əsas diqqət idmançıların fiziki hazırlıq səviyyəsinin artırılmasına, həmçinin ne-vaza üzrə texniki və taktiki bacarıqların təkmilləşdirilməsinə yönəldilib.

Qeyd edək ki, cüdo üzrə dünya çempionatı 4-11 oktyabr 2026-cı ildə Bakıdakı Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cüdo üzrə kişilər arasında Liqa yarışının III turu keçiriləcək
14 İyul 22:35
Cüdo

Cüdo üzrə kişilər arasında Liqa yarışının III turu keçiriləcək

Yarışları izləmək üçün arenaya giriş sərbəstdir
Mingəçevirdə cüdoçuların kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahanı keçirilib - FOTO
14 İyul 17:39
Cüdo

Mingəçevirdə cüdoçuların kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahanı keçirilib - FOTO

İmtahanda 144 cüdoçu iştirak edib
Azərbaycanın gənc cüdoçuları açıq havada məşqə çıxıblar - FOTO/VİDEO
14 İyul 12:52
Cüdo

Azərbaycanın gənc cüdoçuları açıq havada məşqə çıxıblar - FOTO/VİDEO

Gənclərdən ibarət milli komanda dünya çempionatı və qarşıdakı beynəlxalq yarışlar öncəsi hazırlığını davam etdirir
Azərbaycan cüdoçusu Avropa Kubokunun gümüş medalını qazanıb
13 İyul 02:15
Cüdo

Azərbaycan cüdoçusu Avropa Kubokunun gümüş medalını qazanıb

Həlledici görüşdə təmsilçimiz rəqibinə yalnız əlavə vaxtda məğlub olub
Yeniyetmə cüdoçuların region birinciliyi keçiriləcək
10 İyul 20:50
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçuların region birinciliyi keçiriləcək

Yarışlarda ümumilikdə 200 cüdoçu mübarizə aparacaq
Cüdoçularımız Gürcüstanda hazırlıq keçirlər
10 İyul 15:28
Cüdo

Cüdoçularımız Gürcüstanda hazırlıq keçirlər

Qori şəhərində keçirilən toplanış iyulun 13-dək davam edəcək

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib