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Yeniyetmə cüdoçuların region birinciliyi keçiriləcək

Cüdo
Xəbərlər
10 İyul 2026 20:50
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Yeniyetmə cüdoçuların region birinciliyi keçiriləcək

15–16 iyul tarixlərində U-14 və U-17 yeniyetmələr arasında Aran-Mil-Muğan bölgəsi üzrə region birincilikləri keçiriləcək.

İdman.Biz bildirir ki, Mingəçevir Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək yarışlarda ümumilikdə 200 cüdoçu mübarizə aparacaq.

Turnirlərin keçirilməsində əsas məqsəd yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq, kvota əsasında ölkə birinciliyinə vəsiqə qazanacaq idmançıları müəyyənləşdirməkdir.

U-17 kateqoriyası üzrə nəticələr, eyni zamanda, milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandıracaq.

İdman.Biz
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