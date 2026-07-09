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“Cüdo üzrə Avropa çempionatında hər çəki dərəcəsində medal qazana bilərik” - Rüstəm Alimlinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Cüdo
Xəbərlər
9 İyul 2026 10:26
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“Cüdo üzrə Avropa çempionatında hər çəki dərəcəsində medal qazana bilərik” - Rüstəm Alimlinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanın gənclərdən ibarət cüdo millisinin Gənclər arasında Avropa Kubokunda əldə etdiyi nəticə pis deyil, lakin daha yaxşı ola bilərdi.

Bu barədə İdman.Biz-ə açıqlamasında gənclərdən ibarət yığmanın baş məşqçisi Rüstəm Alimli danışıb.

“Bir neçə çəki dərəcəsində idmançılarımız səhvlərə yol verdilər. Bildiyiniz kimi, cüdoda belə səhvlər bağışlanmır. Daha çox medal gözləyirdim - ən azı dörd qızıl medal. Nəticədə iki qızıl medal qazandıq, amma buna baxmayaraq kişilər arasında komanda hesabında birinci olduq. 73 kq çəki dərəcəsində cüdoçumuz rəqibindən güclü idi, lakin buraxdığı səhv səbəbindən finalda məğlub oldu. 90 kq çəki dərəcəsində də öz çəkisinin liderlərindən biri çıxış edirdi. Amma o, yalnız üçüncü yerlə kifayətləndi. Ondan da qızıl medal gözləyirdik”, - deyə o bildirib.

Mütəxəssis onu yaxşı mənada təəccübləndirən idmançıların da olduğunu vurğulayıb. Onlardan biri 81 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Mehdi Abbasov olub:

“Əvvəlki iki turnirdə onun çıxışı uğurlu alınmamışdı. Amma bu yarışda özünü toparlamağı bacardı, yüksək texniki səviyyə nümayiş etdirdi və birinci yeri tutdu”.

Rüstəm Alimli qeyd edib ki, Avropa Kuboku sentyabrda keçiriləcək Avropa çempionatı üçün komandanın heyətinin formalaşdırılması baxımından seçmə xarakteri daşıyırdı. Yaxın vaxtlarda gənclər millisinin baş məşqçisi ilə Riçard Trautmann arasında görüş keçiriləcək və əsas heyət məhz həmin görüşdə müəyyənləşdiriləcək.

“Qarşıda ən güclü doqquz idmançını seçməliyik. Seçim zamanı bu il özünü daha yaxşı tərəfdən göstərən cüdoçulara üstünlük verəcəyik. Bundan sonra bölgədə iki həftəlik təlim-məşq toplanışı, ardınca isə Bakıda daha bir iki həftəlik hazırlıq prosesi keçiriləcək. Hər çəki dərəcəsində medal qazanmaq şansımız var. Ötən il kişilərdən ibarət yığma komanda hesabında birinci yeri tutmuşdu. Ən azı həmin nəticəni təkrarlamağa çalışacağıq”.

Mütəxəssis onu da bildirib ki, yığmada yaxın gələcəkdə böyüklər millisinə keçərək dərhal uğur qazanmağa qadir olan kifayət qədər perspektivli idmançılar var.

“Bizim üçün ən vacibi odur ki, onlar məhz böyüklər səviyyəsində nəticə göstərməyə başlasınlar. Bu baxımdan əsas vəzifəmiz onların böyüklər cüdosuna keçidini düzgün şəkildə təmin etməkdir. Əminik ki, bu il daha bir neçə cüdoçu bu keçidi tamamlayacaq və artıq gələn mövsümdən böyüklər arasında tamhüquqlu şəkildə çıxış edəcək. İnanıram ki, onlar bu səviyyədə də öz sözlərini deyəcəklər”.

Leyla Eminova
İdman.Biz
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