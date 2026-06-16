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Qaxda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

Cüdo
Xəbərlər
16 İyun 2026 22:25
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Qaxda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

İyunun 19-da Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə Qaxda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək.

İdman.Biz bildirir ki, imtahan 7 yaşdan yuxarı cüdo ilə məşğul olan hamı üçün açıqdır. Kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılacaq. İmtahanı uğurla keçən namizədlərə ACF tərəfindən müvafiq kəmər və sertifikat təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, bu ildən etibarən kəmər dərəcəsi olmayan idmançıların yarışlarda iştirakına icazə verilməyəcək.

İmtahan Qax Olimpiya İdman Kompleksində olacaq.

İdman.Biz
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