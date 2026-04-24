Cüdo üzrə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində region birincilikləri keçiriləcək

24 Aprel 2026 16:53
Cüdo üzrə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində region birincilikləri keçiriləcək

Aprelin 30-da U-14 və U-17 yeniyetmələr arasında Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsi üzrə region birincilikləri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yarışların əsas məqsədi yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq, kvota əsasında ölkə birinciliyinə vəsiqə qazanacaq idmançıları müəyyənləşdirməkdir.

U-17 kateqoriyası üzrə nəticələr, eyni zamanda, milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reytinq xalları qazandıracaq.

Qeyd edək ki, turnir Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində baş tutacaq.

