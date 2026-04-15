16 Aprel 2026
Yeniyetmə cüdoçulararasında Liqa yarışının ilk turu start götürüb - FOTO

15 Aprel 2026 22:50
Yeniyetmə cüdoçulararasında Liqa yarışının ilk turu start götürüb

Aprelin 15-də cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının I turu start götürüb.

İdman.Biz bildirir ki, Abşeron Olimpiya Kompleksində keçirilən turnirin ilk günündə 243 cüdoçu 6 çəkidə medalçıları müəyyənləşdirib.
Qızlar -40 kq, -52 kq, -70 kq: oğlanlar isə -50 kq, -66 kq və -90 kq çəki dərəcələrində mübarizə aparıblar.

Qeyd edək ki, cari ildə U-17 Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır. Bu yarışlar idmançıların reytinq cədvəlinin formalaşmasına önəmli rol oynayacaq.

İlk günün mükafatçılarını təqdim edirik:

Qızlar
-40 kq
1. Fəridə Rəhimli (Naftalan UGİM)
2. Sofiya Bıkova (Maştağa İK)
3. Zeynəb Qurbanova (RKİM)
4. Rəvanə Əliquliyeva (Qəbələ (Bakı))

-52 kq
1. Samirə Əliyeva (Balaxanı İM)
2. Məleykə Mürsəliyeva (Neftçi Sumqayıt)
3. Yağmur Abdullayeva (Arifoğlu İK)
3. Nazlı Səfərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

-70 kq
1. Zümrüd Əliyeva (RKİM)
2. Aişə Rüstəmova (DİN İC)
3. Qönçə Məmmədli (Ələt İdman Klubu)
3. Lalə Səbziyeva (İOEUGİM Sumqayıt)

Oğlanlar
-50 kq
1. Ülvi Cəlilzadə (Neftçi İK)
2. Məhərrəm Bayramlı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Fərid Rzazadə (Pirşağı-Kürdəxanı İK)
3. Cəbrayıl Bağırov (Sərhədçi İM)

-66 kq
1. Əli Cəfərov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Həsən İbadov (Neftçi İK)
3. Dünyamalı Asdanlı (Judo Club 2020 İK)
3. Hüseyn Şıxəliyev (Sərhədçi İM)

-90 kq
1. Tural Rzayev (Şuşa UGİM)
2. Qədir Umudəliyev (Qədiroğlu İK)
3. Munir Əlizadə (Atilla İK)
3. Saleh Rzayev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

