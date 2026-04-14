14 Aprel 2026
AZ

Gənc cüdoçular arasında ne-vaza üzrə ACF Kubokunun qalibləri məlum olub - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
14 Aprel 2026 20:11
186
Gənc cüdoçular arasında ne-vaza üzrə ACF Kubokunun qalibləri məlum olub

20 yaşadək cüdoçular arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan turnirdə 32 klub və idman cəmiyyətindən 145 idmançı (113 oğlan, 32 qız) ümumilikdə 13 çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayıb.

Cüdoda ne-vaza bacarıqları idmançıların görüş zamanı yer (parter) texnikalarını inkişaf etdirməsinə və təkmilləşdirməsinə şərait yaradır. Bu bacarıqlar həm fəndlərdən yayınmaq, həm də rəqibi daha effektiv şəkildə məğlub etmək üçün vacib taktiki yanaşmaların formalaşmasında mühüm rol oynayır.

Qalib və mükafatçıları təqdim edirik:

Oğlanlar
-60 kq
1. Kərim Kərimli (Neftçi İK)
2. Bahadır Feyzullayev (Neftçi İK)
3. Nicat Şıxızadə (JC 2012 Qobustan)
3. Fərid Qasımzadə (Azəri-Cüdo İKİB)

-66 kq
1. Nihad Rəhimov (RKİM)
2. Əli Cəfərov (Judo Club 2012)
3. Kənan Məmmədov (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
3. Zeyd Ələsgərov (Sərhədçi İM)

-73 kq
1. Fəqan Məmmədli (Judo Club 2012)
2. Tunar Məmmədli (Sərhədçi İM)
3. Rəsul Əmirzadə (Neftçi İK)
3. Ümüd Əbdülov (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

-81 kq
1. Məhəmməd Ağakişiyev (Sərhədçi İM)
2. Cahandar Haqverdiyev (Atilla İK)
3. Kənan Məmmədli (Judo Club 2012)
3. Həşim Abbasov (Atilla İK)

-90 kq
1. Qəzənfər Kazımlı (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Amir Xəzriyev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Akif Zeydquliyev (Atilla İK)

-100 kq
1. Elşən Fərzəliyev (Judo Club 2012)
2. Fərid İsmayılov (Judo Club 2012)

+100 kq
1. Oqtay Məmmədov (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

Qızlar
-52 kq
1. Sevil Abdulzadə (Neftçi İK)
2. Leyla Əliyeva (Judo Club 2012)
3. Gülay Haqverdiyeva (Neftçi İK)

-57 kq
1. Zeynəb Şərbətova (Naftalan UGİM)
2. Esmira Bayramova (Xəzri İK)
3. Zəhra Əliyeva (AHİTA)
3. Yasəmən Əkbəri (RKİM)

-63 kq
1. Zəhra Hüseynzadə (Xəzri İK)
2. Leyla Məcidova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. İlahə Əzizzadə (Neftçi İK)

-70 kq
1. Mələk Bayramlı (DİN İC)
2. Aynur Mirzağayeva (Neftçi İK)

-78 kq
1. Arzu Rəşidova (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
2. Əsmər Əliyeva (Neftçi İK)
3. Zəhra İbadova (Neftçi İK)

+78 kq
1. Ceyran Vijehdolatabad (Fərid İK Sumqayıt)
2. Aysel Mustafazadə (İmişli)
3. Nərgiz Vəlizadə (Judo Club 2012)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Gələcəyin ümidləri” olan cüdoçularla görüş keçirilib - FOTO
15:29
Cüdo

“Gələcəyin ümidləri” olan cüdoçularla görüş keçirilib - FOTO

Proqrama U-16 və U-17 yaş qruplarından 124 idmançı daxil edilib
Avropa çempionatına qatılacaq cüdoçularımızla görüş keçirilib - FOTO
14:04
Cüdo

Avropa çempionatına qatılacaq cüdoçularımızla görüş keçirilib - FOTO

Azərbaycan qitə çempionatında 15 cüdoçu ilə təmsil olunacaq
Cüdo texnikaları imtahanı keçirilib
13 Aprel 19:17
Cüdo

Cüdo texnikaları imtahanı keçirilib - FOTO

İmtahan zamanı hər biletdə 10 sual təqdim olunub və hər sual maksimum 10 xalla qiymətləndirilib
Abşeronda 691 yeniyetmə cüdoçu medal uğrunda mübarizə aparacaq
13 Aprel 15:09
Cüdo

Abşeronda 691 yeniyetmə cüdoçu medal uğrunda mübarizə aparacaq

Yarış 18 çəki dərəcəsində keçiriləcək və reytinq sisteminə təsir edəcək
Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının I turu başlayır
9 Aprel 21:57
Cüdo

Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının I turu başlayır

Cari ildə U-17 Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır
20 yaşadək cüdoçular arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçiriləcək
9 Aprel 20:30
Cüdo

20 yaşadək cüdoçular arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçiriləcək

219 cüdoçu 14 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi