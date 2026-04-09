9 Aprel 2026
Amina Abdellatif: “Məqsədimiz birdir - uğur qazanmaq”

9 Aprel 2026 17:47
“Avropa çempionatına sayılı günlər qalıb”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri qadın cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Amina Abdellatif jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Mütəxəssis Tbilisidə keçiriləcək Avropa çempionatı ilə bağlı düşüncələrini bölüşüb:

“Hazırlıq yüksək səviyyədədir. Avropa çempionatına sayılı günlər qalıb. Qitə birinciliyinə ciddi hazırlaşırıq. Avropa çempionatından sonra Bakıda təşkil olunacaq dünya birinciliyinə hazırlaşacağıq. Hər zaman yarışlara medal ümidi ilə gedirik. Avropa çempionatında da qadın cüdoçulara ümidlər böyükdür. Bu dəfə də məqsədimiz dəyişmir - uğur qazanmağa çalışacağıq”.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Riçard Trautman: “Avropa çempionatında müsbət nəticəyə köklənmişik”
17:23
Cüdo

Riçard Trautman: “Avropa çempionatında müsbət nəticəyə köklənmişik”

Cüdo komandasının baş məşqçisi medal sayını artıracaqlarını söyləyib
Azərbaycan cüdoçuları Avropa çempionatına hazırlığı davam etdirirlər - FOTO/VİDEO
17:00
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa çempionatına hazırlığı davam etdirirlər - FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 16-19-da keçiriləcək
Ruslan Paşayev Avropa çempionatını buraxır - SƏBƏB
16:05
Cüdo

Ruslan Paşayev Avropa çempionatını buraxır - SƏBƏB

O, Avropa çempionatını zədə səbəbindən buraxacaq
Hidayət Heydərov - qitə çempionatlarının qızıl ustası - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + FOTO
14:33
Cüdo

Hidayət Heydərov - qitə çempionatlarının qızıl ustası - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + FOTO

Avropa Cüdo İttifaqı “Qızıl kolleksiyaçıları” adlı layihəyə start verib
Avropa çempionatında çıxış edəcək cüdo millimizin heyətində dəyişiklik olub
8 Aprel 19:24
Cüdo

Avropa çempionatında çıxış edəcək cüdo millimizin heyətində dəyişiklik olub

Avropa çempionatı Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək
Yevlax Olimpiya İdman Kompleksində cüdo zalı istifadəyə verilib - FOTO
8 Aprel 16:45
Cüdo

Yevlax Olimpiya İdman Kompleksində cüdo zalı istifadəyə verilib - FOTO

Zal müasir tatamilərlə təchiz olunub

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib
7 Aprel 00:49
Futbol

A Seriyası: “Napoli” “Milan”ı məğlub edərək ikinci yerə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Napoli” 65 xalla İtaliya yüksək divizionunda ikinci yerdədir