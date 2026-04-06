Yeniyetmə cüdoçular üçün Gəncədə beynəlxalq təlim-məşq toplanışı başlayıb - FOTO

6 Aprel 2026 19:06
Yeniyetmə cüdoçular üçün Gəncədə beynəlxalq təlim-məşq toplanışı başlayıb

Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib.

İdman.Biz bildirir ki, Avropa Cüdo Birliyi və Azərbaycan Cüdo Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən hazırlıq prosesinə 8 ölkədən 200-ə yaxın idmançı qatılıb.

Təlim düşərgəsində Azərbaycan millisi ilə yanaşı, Belarus, Bolqarıstan, Qazaxıstan, Portuqaliya, Tacikistan, Türkiyə və ABŞ nümayəndələri də iştirak edir.

Cüdoçularımıza yeniyetmə oğlanlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Emin İskəndərov, məşqçilər Nicat Şıxəlizadə, Orxan Səfərov və Kotaro Sasaki, eləcə də yeniyetmə qızlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Elnur İsmayılov, məşqçilər Əmrah Əhmədov və Tərlan Kərimov rəhbərlik edirlər.

Qeyd edək ki, Gəncə İdman Sarayında keçirilən təlim-məşq toplanışı aprelin 8-də başa çatacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Natiq Bağırov: “Avropa Cüdo Birliyi Gəncədəki təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirib”
15:29
Cüdo

Natiq Bağırov: “Avropa Cüdo Birliyi Gəncədəki təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirib”

O, Azərbaycan cüdoçularının çıxışına da toxunub
Azərbaycan Avropa Kubokunu 24 medalla başa vurdu - FOTO
5 Aprel 16:51
Cüdo

Azərbaycan Avropa Kubokunu 24 medalla başa vurdu - FOTO

Yarışın son günündə idmançılarımız 11 medal qazanaraq ümumi komanda hesabında böyük uğura imza atıblar
Emin İskəndərov: “Cüdoçular növbəti yarışlarda daha çox medal qazanacaqlar”
5 Aprel 12:31
Cüdo

Emin İskəndərov: “Cüdoçular növbəti yarışlarda daha çox medal qazanacaqlar”

Baş məşqçi komandanın Gəncədə keçirilən Avropa Kubokundakı çıxışını qiymətləndirib.
Yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda son yarış günü
5 Aprel 11:01
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunda son yarış günü

Gəncədə daha səkkiz çəkidə mükafatçılar bəlli olacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Natiq Bağırov: “Gəncə turniri milli komandaya seçim xarakteri daşıyır”
4 Aprel 16:45
Cüdo

Natiq Bağırov: “Gəncə turniri milli komandaya seçim xarakteri daşıyır”

ACF rəsmisi bildirib ki, Belarus yığması yarışa federasiyanın xüsusi dəvəti ilə qatılıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək