28 Mart 2026
Azərbaycan Cüdo Federasiyası Gəncədə rəsmi kəmər dərəcəsi imtahanı təşkil edir

28 Mart 2026 13:00
Azərbaycan Cüdo Federasiyası Gəncədə rəsmi kəmər dərəcəsi imtahanı təşkil edir

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə aprelin 1-2-də Gəncə şəhərində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) məlumat yayıb.

Gəncə İdman Sarayından baş tutacaq imtahan 7 yaşdan yuxarı cüdo ilə məşğul olan hamı üçün açıqdır. Kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılacaq.

İmtahanı uğurla keçən namizədlərə ACF tərəfindən müvafiq kəmər və sertifikat təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, bu ildən etibarən kəmər dərəcəsi olmayan idmançıların yarışlarda iştirakına icazə verilməyəcək.

Cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda iştirak edəcək qadın cüdoçularımız məlum olub
26 Mart 20:50
Cüdo

Cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda iştirak edəcək qadın cüdoçularımız məlum olub

Turnirdə 21 ölkədən 279 idmançı mübarizə aparacaq
Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo millisinin ilkin tərkibi açıqlanıb
26 Mart 12:11
Cüdo

Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo millisinin ilkin tərkibi açıqlanıb

Milli komandanın yekun heyəti yarışa bir həftə qalmış açıqlanacaq
Azərbaycan Dünya cüdo turunda TOP-3-də qərarlaşıb - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + FOTO/VİDEO
25 Mart 12:17
Cüdo

Azərbaycan Dünya cüdo turunda TOP-3-də qərarlaşıb - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + FOTO/VİDEO

Yığmamızın parlaq startı beynəlxalq arenada diqqət çəkir
Cüdo millimiz Almaniyada təlim-məşq toplanışındadır
24 Mart 20:40
Cüdo

Cüdo millimiz Almaniyada təlim-məşq toplanışındadır - FOTO

Hazırlıq prosesinə ümumilikdə 53 cüdoçu cəlb olunub
Azərbaycan cüdoçuları Bad-Blankenburqda keçirilən beynəlxalq düşərgəyə qatılıb - FOTO
24 Mart 15:40
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Bad-Blankenburqda keçirilən beynəlxalq düşərgəyə qatılıb - FOTO

Martın 26-da başa çatacaq təlim-məşq toplanışında 14 ölkədən 400-ə yaxın idmançı yer alıb
Paracüdoçularımız Dünya Kubokunda qüvvəsini sınayacaqlar
24 Mart 11:15
Cüdo

Paracüdoçularımız Dünya Kubokunda qüvvəsini sınayacaqlar

Komanda turnirə baş məşqçilər İbrahim İbrahimov və Ramin İbrahimovun rəhbərliyi altında yollanıb

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
27 Mart 02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq