Cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda iştirak edəcək qadın cüdoçularımız məlum olub

28–29 mart tarixlərində Polşanın Poznan şəhərində cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku keçiriləcək.
İdman.Biz bildirir ki, Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşacaq yarışda ölkəmiz 3 çəki dərəcəsində 6 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.
Kollektivə qadınlardan ibarət yığmanın böyük məşqçisi Saşa Herkenrat-Vimar və məşqçi İmamverdi Məmmədov rəhbərlik edəcək.
Turnirdə 21 ölkədən 279 idmançı mübarizə aparacaq.
Heyəti təqdim edirik:
Qızlar
-52 kq
Çinarə Sadıqova
Fəridə Mirzəyeva
Aysun Məmmədova
-57 kq
Xədicə Qədəşova
Vüsalə Hacıyeva
-63 kq
Nilgün Rzayeva