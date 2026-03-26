26 Mart 2026
Cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda iştirak edəcək qadın cüdoçularımız məlum olub

26 Mart 2026 20:50
110
28–29 mart tarixlərində Polşanın Poznan şəhərində cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku keçiriləcək.

İdman.Biz bildirir ki, Avropa Cüdo Birliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşacaq yarışda ölkəmiz 3 çəki dərəcəsində 6 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.

Kollektivə qadınlardan ibarət yığmanın böyük məşqçisi Saşa Herkenrat-Vimar və məşqçi İmamverdi Məmmədov rəhbərlik edəcək.

Turnirdə 21 ölkədən 279 idmançı mübarizə aparacaq.

Heyəti təqdim edirik:

Qızlar
-52 kq
Çinarə Sadıqova
Fəridə Mirzəyeva
Aysun Məmmədova

-57 kq
Xədicə Qədəşova
Vüsalə Hacıyeva

-63 kq
Nilgün Rzayeva

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo millisinin ilkin tərkibi açıqlanıb
12:11
Cüdo

Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdo millisinin ilkin tərkibi açıqlanıb

Milli komandanın yekun heyəti yarışa bir həftə qalmış açıqlanacaq
Azərbaycan Dünya cüdo turunda TOP-3-də qərarlaşıb - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + FOTO/VİDEO
25 Mart 12:17
Cüdo

Azərbaycan Dünya cüdo turunda TOP-3-də qərarlaşıb - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + FOTO/VİDEO

Yığmamızın parlaq startı beynəlxalq arenada diqqət çəkir
Cüdo millimiz Almaniyada təlim-məşq toplanışındadır
24 Mart 20:40
Cüdo

Cüdo millimiz Almaniyada təlim-məşq toplanışındadır - FOTO

Hazırlıq prosesinə ümumilikdə 53 cüdoçu cəlb olunub
Azərbaycan cüdoçuları Bad-Blankenburqda keçirilən beynəlxalq düşərgəyə qatılıb - FOTO
24 Mart 15:40
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Bad-Blankenburqda keçirilən beynəlxalq düşərgəyə qatılıb - FOTO

Martın 26-da başa çatacaq təlim-məşq toplanışında 14 ölkədən 400-ə yaxın idmançı yer alıb
Paracüdoçularımız Dünya Kubokunda qüvvəsini sınayacaqlar
24 Mart 11:15
Cüdo

Paracüdoçularımız Dünya Kubokunda qüvvəsini sınayacaqlar

Komanda turnirə baş məşqçilər İbrahim İbrahimov və Ramin İbrahimovun rəhbərliyi altında yollanıb
Azərbaycan cüdoçusu dünya reytinqində 113 pillə irəliləyib - VİDEO
23 Mart 20:58
Cüdo

Azərbaycan cüdoçusu dünya reytinqində 113 pillə irəliləyib - VİDEO

Zelim Kotsoyev Azərbaycan cüdoçuları arasında ən yaxşı nəticə göstərən olaraq qalır

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir
Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib
25 Mart 02:06
Dünya futbolu

Xviça Kvaratsxeliya Gürcüstan millisinin yeni kapitanı təyin edilib

Gürcüstan hazırkı beynəlxalq fasilədə iki oyun keçirəcək