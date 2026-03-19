Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə”dəki rəqibləri məlum olub

Martın 19-da Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə əsasən idmançılarımızın ilk rəqibləri müəyyənləşib.
Dünya Cüdo Turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 7 çəki dərəcəsində 11 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Turnirdə 51 ölkədən 386 idmançı mübarizə aparacaq.
Sabah start götürəcək Tbilisi Böyük Dəbilqəsinin təsnifat mərhələsi saat 10:00-dan etibarən "Judo TV"də, final bloku isə saat 17:00-dan "CBC Sport" telekanalında canlı yayımlanacaq. Yarış martın 22-də başa çatacaq.
Kişilər
-66 kq, 1/32 final
Turan Bayramov – Kilian Noel (Fransa)
-66 kq, 1/16 final
Rəşad Yelkiyev – Yoxem van Harten (Niderland)
-73 kq, 1/32 final
Kamran Süleymanov – Rey Marinks (Belçika)
-73 kq, 1/16 final
Hidayət Heydərov – Zelemxan Batçayev (Belçika)
+100 kq, 1/8 final
Camal Qamzatxanov – Saba Kardava (Gürcüstan) / Losseni Kone (Almaniya) cütünün qalibi ilə
Kənan Nəsibov – Yelaman Yerqaliyev (Qazaxıstan) / Gela Zaalişvili (Gürcüstan) cütünün qalibi ilə
Qadınlar
-48 kq, 1/16 final
Könül Əliyeva – Mişel Altanşaqay (Monqolustan)
-52 kq, 1/8 final
Leyla Əliyeva – Gefen Primo (İsrail)
-70 kq, 1/16 final
Südabə Ağayeva – Nino Qulbani (Gürcüstan)
Aytac Qardaşxanlı – Şirincon Yuldoşova (Özbəkistan)
+78 kq, 1/8 final
Madina Kaisinova – Erika Simonetti (İtaliya)