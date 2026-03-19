19 Mart 2026
Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə”dəki rəqibləri məlum olub

19 Mart 2026 22:48
Azərbaycan cüdoçularının “Böyük Dəbilqə”dəki rəqibləri məlum olub

Martın 19-da Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə əsasən idmançılarımızın ilk rəqibləri müəyyənləşib.

Dünya Cüdo Turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 7 çəki dərəcəsində 11 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Turnirdə 51 ölkədən 386 idmançı mübarizə aparacaq.

Sabah start götürəcək Tbilisi Böyük Dəbilqəsinin təsnifat mərhələsi saat 10:00-dan etibarən "Judo TV"də, final bloku isə saat 17:00-dan "CBC Sport" telekanalında canlı yayımlanacaq. Yarış martın 22-də başa çatacaq.

Kişilər

-66 kq, 1/32 final
Turan Bayramov – Kilian Noel (Fransa)

-66 kq, 1/16 final
Rəşad Yelkiyev – Yoxem van Harten (Niderland)

-73 kq, 1/32 final
Kamran Süleymanov – Rey Marinks (Belçika)

-73 kq, 1/16 final
Hidayət Heydərov – Zelemxan Batçayev (Belçika)

+100 kq, 1/8 final
Camal Qamzatxanov – Saba Kardava (Gürcüstan) / Losseni Kone (Almaniya) cütünün qalibi ilə
Kənan Nəsibov – Yelaman Yerqaliyev (Qazaxıstan) / Gela Zaalişvili (Gürcüstan) cütünün qalibi ilə

Qadınlar

-48 kq, 1/16 final
Könül Əliyeva – Mişel Altanşaqay (Monqolustan)

-52 kq, 1/8 final
Leyla Əliyeva – Gefen Primo (İsrail)

-70 kq, 1/16 final
Südabə Ağayeva – Nino Qulbani (Gürcüstan)
Aytac Qardaşxanlı – Şirincon Yuldoşova (Özbəkistan)

+78 kq, 1/8 final
Madina Kaisinova – Erika Simonetti (İtaliya)

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib
19:02
Cüdo

Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib - FOTO

İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub
Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən 25 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim edilib
18 Mart 21:11
Cüdo

Azərbaycan Cüdo Federasiyası tərəfindən 25 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim edilib

Bundan əvvəl ACF tərəfindən 202 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim olunub
Azərbaycan cüdoçusu: “Varşavadakı gümüş medalımı qızıl kimi dəyərləndirirəm”
18 Mart 17:23
Cüdo

Azərbaycan cüdoçusu: “Varşavadakı gümüş medalımı qızıl kimi dəyərləndirirəm”

Camal Feyziyev qazandığı gümüş medalı yüksək qiymətləndirdiyini söyləyib
Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün maarifləndirici görüş keçirilib - FOTO
18 Mart 16:38
Cüdo

Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün maarifləndirici görüş keçirilib - FOTO

Gənc cüdoçular üçün antidopinq maarifləndirilməsi
Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirib
18 Mart 16:29
Cüdo

Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirib

İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub
Almaniyada cüdo üzrə Türingiya Kuboku keçiriləcək
18 Mart 10:09
Cüdo

Almaniyada cüdo üzrə Türingiya Kuboku keçiriləcək

Yarışda səkkiz çəki dərəsində 16 yeniyetmə cüdoçumuz mübarizə aparacaq

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib
21:06
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq