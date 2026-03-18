Almaniyada cüdo üzrə Türingiya Kuboku keçiriləcək

Martın 21-də Almaniyanın Bad-Blankenburq şəhərində cüdo üzrə Türingiya Kuboku keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 32-ci dəfə baş tutacaq ənənəvi beynəlxalq yarışda səkkiz çəki dərəsində 16 yeniyetmə cüdoçumuz mübarizə aparacaq.
Turnirdə idmançılarımıza yeniyetmə qızlardan ibarət milli komandamızın baş məşqçisi Elnur İsmayılov və məşqçi Əmrah Əhmədov rəhbərlik edəcək.
Heyəti təqdim edirik:
Qızlar (U-18 yaş kateqoriyası)
40 kq
Sunay Salamova
Zəhra Quliyeva
44 kq
Nigar Heydərzadə
Pərvin Sevxanlı
Fatimə Abdullayeva
48 kq
Könül Eyvazlı
52 kq
Tövsiyyə Babayeva
57 kq
Gülnaz Məmmədtağıyeva
Səma Vəlizadə
Yağmur Əhmədzadə
63 kq
Nəzakət Vəliyeva
Türkan Məmmədli
Zilan Hüseynli
70 kq
Rəna Əhmədova
Məsumə Məmmədli
+70 kq
Zemfira Əliyeva