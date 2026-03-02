2 Mart 2026
Vüsalə Hacıyevadan gümüş medal: Mostolesdə Avropa Kuboku başa çatdı - FOTO

Cüdo
2 Mart 2026 00:01
Vüsalə Hacıyevadan gümüş medal: Mostolesdə Avropa Kuboku başa çatdı - FOTO

İspaniyanın Mostoles şəhərində cüdo üzrə gənclər arasında keçirilən Avropa Kuboku Azərbaycan millisi üçün bir medalla yadda qalıb. Beynəlxalq turnirdə ölkəmizi təmsil edən idmançılardan biri fəxri kürsüyə qalxmağı bacarıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 57 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Vüsalə Hacıyeva uğurlu çıxış edərək yarışın gümüş medalına sahib olub. O, həlledici mərhələyədək inamla irəliləsə də, final görüşündə məğlub olaraq yarışı ikinci pillədə tamamlayıb.

Azərbaycan millisi bu mötəbər turnirdə ümumilikdə altı cüdoçu ilə təmsil olunub. Digər idmançılarımız mükafatçılar sırasına düşə bilməsələr də, beynəlxalq təcrübə toplayıblar.

İdman.Biz
