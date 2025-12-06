6 Dekabr 2025
AZ

Cüdo üzrə ölkə çempionatında ikinci günün çempionları məlum olub - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 21:08
34
Cüdo üzrə ölkə çempionatında ikinci günün çempionları məlum olub - FOTO

Cüdo üzrə Azərbaycan çempionatında fərdi mübarizə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında keçirilən yarışın ikinci günündə daha 7 çəkidə 93 cüdoçu qüvvəsini sınayıb.

İkinci günün mükafatçılarını təqdim edirik:

Qadınlar

48 kq
1. Könül Əliyeva (Neftçi İK)
2. Şəfəq Həmidova (Azəri-Cüdo İKİB)
3. Aişə Qurbanlı (FHN İSK)
3. Diana Tçkayeva (Azəri-Cüdo İKİB)

52 kq
1. Aydan Vəliyeva (Neftçi İK)
2. Leyla Əliyeva (Neftçi İK)
3. Könül Eyvazlı (Bakı şəhəri 1 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)
3. Gültac Məmmədəliyeva (Neftçi İK)

57 kq
1. Vüsalə Hacıyeva (Neftçi İK)
2. Gülnarə Bayramova (Neftçi İK)
3. Ülviyyə Bayramova (Şuşa UGİM)

Kişilər

81 kq
1. Vüsal Qələndərzadə (Atilla İK)
2. Süleyman Şükürov (Neftçi İK)
3. Mehdi Abbasov (Qəbələ Bakı)
3. Cəsur İbadlı (Neftçi İK)

90 kq
1. Məmmədrza Hacızadə (Sərhədçi İM)
2. Aslan Kotsoyev (Judo Club 2012)
3. Əli Qazıməmmədov (Sərhədçi İM)
3. Xəyyam Əliyev (Azəri-Cüdo İKİB)

100 kq
1. Elmar Qasımov (Atilla İK)
2. Əjdər Bağırov (DİN İC)
3. Canpolad Əliyev (Azəri-Cüdo İKİB)
3. Davud Namazlı (Atilla İK)

+100 kq
1. Kənan Nəsibov (Kanokan-TT İK)
2. Camal Qamzatxanov (Azəri-Cüdo İKİB)
3. Camal Feyziyev (Sərhədçi İM)
3. Sübhan Axundov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)

Ölkə çempionatına sabah komanda yarışı ilə yekun vurulacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qadınlar və kişilər arasında cüdo üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi olub - VİDEO
17:28
Cüdo

Qadınlar və kişilər arasında cüdo üzrə Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi olub - VİDEO

Azərbaycan çempionatına dekabrın 7-də yekun vurulacaq
Cüdo üzrə Azərbaycan çempionatı start götürüb - YENİLƏNİB
5 Dekabr 19:44
Cüdo

Cüdo üzrə Azərbaycan çempionatı start götürüb - YENİLƏNİB

Yarışları izləmək üçün arenaya giriş sərbəstdir
Cüdo üzrə ölkə çempionatının püşkatma mərasimi keçirilib
4 Dekabr 21:17
Cüdo

Cüdo üzrə ölkə çempionatının püşkatma mərasimi keçirilib

Püşkatmanın nəticələrinə əsasən cüdoçuların ilk rəqibləri müəyyənləşib
ACF rəhbərliyi Azərbaycan çempionatı öncəsi məşqçilərlə müzakirə aparıb
4 Dekabr 19:23
Cüdo

ACF rəhbərliyi Azərbaycan çempionatı öncəsi məşqçilərlə müzakirə aparıb

Çempionata hazırlıq prosesi, yarışın seçim meyarları, təşkilati məsələlər müzakirə olunub
“Azərbaycanda cüdonu qızlar üçün daha əlçatan etmək lazımdır” - Amina Abdellatifin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 16:17
Cüdo

“Azərbaycanda cüdonu qızlar üçün daha əlçatan etmək lazımdır” - Amina Abdellatifin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan qadın cüdo millisinin baş məşqçisi Amina Abdellatiflə müsahibə
Murad Fətiyev tatamiyə nə vaxt qayıdacaq? - Azərbaycan Cüdo Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
4 Dekabr 10:11
Cüdo

Murad Fətiyev tatamiyə nə vaxt qayıdacaq? - Azərbaycan Cüdo Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan cüdoçusunun zədəsi gözləniləndən daha ağır ola bilər

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır
Azərbaycan Kubokunda 1/4 final cütlükləri məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO
4 Dekabr 21:45
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 final cütlükləri məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Sonuncu oyun günündə üç qarşılaşma keçirilib